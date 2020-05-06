В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 500 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки подтверждено 487 новых случаев: в частности, заболели 24 ребенка и 72 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) областях и Киеве (68).

В течение суток скончались еще 11 человек. По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, большинство из них “имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска”. Количество летальных случаев возросло с 316 до 327 (из них 18 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).

В то же время выздоровели еще 118 человек. В общем 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 13 тысяч 184 человека: из них 2551 медик.

В Украине уже исследовано на коронавирус 144 тыс. 283 образца методом ПЦР (6303 исследования за минувшие сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 472 случая заражения; 5 человек скончались, 219 выздоровели;

• Волынская область – 359 случаев COVID-19; 9 человек скончались, 96 выздоровели;

• Днепропетровская область – 568 случаев заболевания; из них 4 летальные; 72 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 85 случаев, из них 3 летальные; 14 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 456 случаев заболевания; 11 человек скончались, 37 выздоровели;

• Закарпатская область – 572 случая COVID-19; из них 13 летальные; 73 человека выздоровели;

• Запорожская область – 298 случаев заражения; 5 человек скончались, 89 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1037 случаев коронавируса; 59 человек скончались, 104 выздоровели;

• город Киев – 1651 случай заражения; 28 человек скончались, 99 выздоровели;

• Киевская область – 891 случай COVID-19; 17 человек скончались, 89 выздоровели;

• Кировоградская область – 402 случая коронавируса; 19 человек скончались, 181 выздоровел;

• Львовская область – 553 случая, из них 16 летальных; 116 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 42 случая заражения; 8 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 165 случаев коронавируса; из них 5 летальные; 29 человек выздоровели;

• Одесская область – 505 случаев COVID-19; из них 3 летальные; 20 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 232 случая заражения; 8 человек скончались, 55 выздоровели;

• Ровенская область – 787 случаев COVID-19; 12 человек скончались, 100 выздоровели;

• Сумская область – 130 случаев коронавируса; из них 4 летальные; 63 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 935 случаев заражения; 15 человек скончались, 188 выздоровели;

• Харьковская область – 403 случая заболевания; 10 человек скончались, 48 выздоровели;

• Херсонская область – 143 случая, из них 2 летальных; 57 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 134 случая заражения; 7 человек скончались, 30 выздоровели;

• Черкасская область – 314 случаев COVID-19; 10 человек скончались, 81 выздоровел;

• Черновицкая область – 1985 случаев заболевания; 57 человек скончались, 220 выздоровели;

• Черниговская область – 65 случаев COVID-19; 5 человек скончались, 9 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.