Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за сутки подтверждено 487 новых случаев: в частности, заболели 24 ребенка и 72 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) областях и Киеве (68).
В течение суток скончались еще 11 человек. По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, большинство из них “имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска”.
Количество летальных случаев возросло с 316 до 327 (из них 18 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).
В то же время выздоровели еще 118 человек. В общем 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).
За все время эпидемии в Украине заболели 13 тысяч 184 человека: из них 2551 медик.
В Украине уже исследовано на коронавирус 144 тыс. 283 образца методом ПЦР (6303 исследования за минувшие сутки).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 472 случая заражения; 5 человек скончались, 219 выздоровели;
• Волынская область – 359 случаев COVID-19; 9 человек скончались, 96 выздоровели;
• Днепропетровская область – 568 случаев заболевания; из них 4 летальные; 72 пациента выздоровели;
• Донецкая область – 85 случаев, из них 3 летальные; 14 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 456 случаев заболевания; 11 человек скончались, 37 выздоровели;
• Закарпатская область – 572 случая COVID-19; из них 13 летальные; 73 человека выздоровели;
• Запорожская область – 298 случаев заражения; 5 человек скончались, 89 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 1037 случаев коронавируса; 59 человек скончались, 104 выздоровели;
• город Киев – 1651 случай заражения; 28 человек скончались, 99 выздоровели;
• Киевская область – 891 случай COVID-19; 17 человек скончались, 89 выздоровели;
• Кировоградская область – 402 случая коронавируса; 19 человек скончались, 181 выздоровел;
• Львовская область – 553 случая, из них 16 летальных; 116 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 42 случая заражения; 8 пациентов выздоровели;
• Николаевская область – 165 случаев коронавируса; из них 5 летальные; 29 человек выздоровели;
• Одесская область – 505 случаев COVID-19; из них 3 летальные; 20 пациентов выздоровели;
• Полтавская область – 232 случая заражения; 8 человек скончались, 55 выздоровели;
• Ровенская область – 787 случаев COVID-19; 12 человек скончались, 100 выздоровели;
• Сумская область – 130 случаев коронавируса; из них 4 летальные; 63 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 935 случаев заражения; 15 человек скончались, 188 выздоровели;
• Харьковская область – 403 случая заболевания; 10 человек скончались, 48 выздоровели;
• Херсонская область – 143 случая, из них 2 летальных; 57 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 134 случая заражения; 7 человек скончались, 30 выздоровели;
• Черкасская область – 314 случаев COVID-19; 10 человек скончались, 81 выздоровел;
• Черновицкая область – 1985 случаев заболевания; 57 человек скончались, 220 выздоровели;
• Черниговская область – 65 случаев COVID-19; 5 человек скончались, 9 выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков.
К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.