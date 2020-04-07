В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, ситуация по областям следующая:

• Винницкая область: 77 случаев заражения; 177 подозрений;

• Волынская область – 34 случая заражения, из них 2 летальных; 243 подозрения;

• Днепропетровская область – 15 случаев заражения; выздоровели 4 пациента; 128 подозрений;

• Донецкая область – 10 случаев, из которых 1 летальный; 96 подозрений на COVID-19;

• Житомирская область – 11 случаев заражения; 2 пациентов скончались; 110 подозрений;

• Закарпатская область – 38 случаев COVID-19, из которых 2 летальных; проверяются 77 подозрений;

• Запорожская область – 41 случай заражения; 6 пациентов выздоровели; проверяются 140 подозрений на COVID-19;

• Ивано-Франковская область – 160 случаев заражения, из которых 9 летальных; 1 пациент выздоровел; проверяются более 660 подозрений на коронавирус;

• город Киев – 253 случая заражения; 4 человек скончались; проверяются 1411 подозрений;

• Киевская область – 97 случаев коронавируса, из которых 5 летальных; 3 пациента выздоровели; 543 подозрения;

• Кировоградская область – 53 случая, из которых 1 летальный; 169 подозрений;

• Львовская область – 29 случаев; 3 пациента выздоровели; проверяется 521 подозрение;

• Луганская область – 3 случая заражения;

• Одесская область – 30 случаев коронавируса; проверяется 401 подозрение;

• Полтавская область – 12 случаев заражения; проверяются 94 подозрения;

• Ровенская область – 40 случаев, из которых 5 летальных; выздоровели 2 пациента; проверяются 232 подозрения на COVID-19;

• Сумская область – 51 случай коронавируса, из которых 2 летальных; 146 подозрений;

• Тернопольская область – 168 случаев; 3 пациента скончались; 339 подозрений на COVID-19;

• Харьковская область – 1 случай заражения коронавирусом; проверяются 33 подозрения;

• Херсонская область – 13 случаев заражения, из которых 1 летальный; проверяются 77 подозрений;

• Хмельницкая область – 10 случаев коронавируса; еще 50 подозрений проверяются;

• Черкасская область – 62 случая; 1 пациент скончался; проверяются 222 подозрения;

• Черновицкая область – 247 случаев коронавируса; 6 человек скончались; 9 пациентов выздоровели; проверяются 408 подозрений;

• Черниговская область – 7 случаев заражения коронавирусом; 1 человек скончался; проверяются 18 подозрений.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем диагноз подтвержден у 104 детей. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74 % от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85 %.

В общем 28 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.