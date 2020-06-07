Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 7 июня

По состоянию на утро 7 июня в Украине выявили 485 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Украине 424 046 образцов исследовано методом ПЦР и 43 444 образца - методом ИФА.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего заболело 1932 ребенка и 5050 медиков. На амбулаторном лечении находится 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 1136 (721 выздоровели)

Волынская обл. – 1052 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 971 (532 выздоровели)

Донецкая обл. – 231 (121 выздоровели)

Житомирская обл. – 881 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1322 (568 выздоровели)

Запорожская обл. – 495 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1562 (947 выздоровели)

Киев – 3418 (888 выздоровели)

Киевская обл. – 1784 (558 выздоровели)

Кировоградская обл. – 553 (416 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 2121 (521 выздоровел)

Николаевская обл. – 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. – 996 (372 выздоровели)

Полтавская обл. – 274 (255 выздоровели)

Ровенская обл. – 2046 (1088 выздоровели)

Сумская обл. – 193 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1275 (984 выздоровели)

Харьковская обл. – 1251 (545 выздоровел)

Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 518 (337 выздоровели)

Черкасская обл. – 460 (343 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3639 (1124 выздоровели)

Черниговская обл. – 279 (81 выздоровели).