Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 7 июня

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.
Всего заболело 1932 ребенка и 5050 медиков. На амбулаторном лечении находится 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. – 1136 (721 выздоровели)
- Волынская обл. – 1052 (299 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 971 (532 выздоровели)
- Донецкая обл. – 231 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. – 881 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1322 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. – 495 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1562 (947 выздоровели)
- Киев – 3418 (888 выздоровели)
- Киевская обл. – 1784 (558 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 553 (416 выздоровели)
- Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. – 2121 (521 выздоровел)
- Николаевская обл. – 309 (195 выздоровели)
- Одесская обл. – 996 (372 выздоровели)
- Полтавская обл. – 274 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. – 2046 (1088 выздоровели)
- Сумская обл. – 193 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1275 (984 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1251 (545 выздоровел)
- Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 518 (337 выздоровели)
- Черкасская обл. – 460 (343 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3639 (1124 выздоровели)
- Черниговская обл. – 279 (81 выздоровели).
Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.
В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
- По состоянию на утро субботы в Украине зафиксировано 26514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено 550 новых случаев.
- 5 июня Украина перешла к следующему этапу ослабления карантина.