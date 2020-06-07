Covid-19 Украина

обновлено 07.06.2020 в 11:02

Всего:

26999(+485)

Болеют:

14157(+485)

Выздоровели:

12054(+242)

Умерло:

788(+11)

12:37 Китай усилит глобальное сотрудничество по испытаниям вакцин против COVID-19
12:30 Лето в Карпатах: на горе Поп Иван растаял снег
12:00 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 7 июня
11:51 «Пришло время для нового руководства»: Республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах
11:17 За сутки коронавирус выявили у 43 киевлян
10:50 В сельском парке в Винницкой области нашли более 600 снарядов Второй мировой войны
08:44 Глава ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Троицей
08:17 Из-за пандемии COVID-19 доходы 60 млн человек могут упасть до $2 в день
07:20 Сегодня в Украине солнечно и жарко – до +31°C
01:00 Глава Минюста анонсировал «большую распродажу тюрем» в течение лета-осени
00:26 Путин дал поручение создать базу генетических данных россиян

06 июня

23:42 В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой
23:16 Зеленский о кандидатах от «слуг» в мэры Киева: «Все хотят быть королями вселенной»
22:55 Астронавты Crew Dragon рассказали, чем занимались первую неделю на МКС
22:29 Пограничники спасли украинца, которого унесло течением в Венгрию
21:52 Принц Уильям анонимно работает на «горячей линии» помощи пострадавшим от коронавируса
21:28 Английская футбольная Премьер-лига возобновила матчи
20:42 Беспорядки в США: российские тролли работают из Африки
20:12 Художник Бэнкси посвятил свою новую работу протестам в США
19:38 Аваков показал, как покормил бизона хлебом: видео
19:27 Семь участников банды полицейских из Павлограда арестованы без права залога
19:07 Беспорядки в США: Пентагон отозвал военных из Вашингтона
18:29 Лукашенко сравнил потенциального соперника на президентских выборах с «хряком»
18:03 Во Львовской области могут провести пулинг-тестирование на коронавирус
17:46 Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расовой дискриминацией
17:09 По мнению Зеленского, нет министра лучше Авакова
16:25 Польша продлила запрет на международные авиарейсы
15:45 Штурм музея Гончара: защита Порошенко обжаловала в суде бездействие Венедиктовой
14:20 Немецкие неонацисты обучаются в российских лагерях, – СМИ
14:09 Chanel проведет онлайн-показ круизной коллекции 2021

Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 7 июня

По состоянию на утро 7 июня в Украине выявили 485 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Украине 424 046 образцов исследовано методом ПЦР и 43 444 образца - методом ИФА.

Воскресенье, 7 июня 2020, 12:00

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего заболело 1932 ребенка и 5050 медиков. На амбулаторном лечении находится 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. – 1136 (721 выздоровели)
  • Волынская обл. – 1052 (299 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 971 (532 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 231 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 881 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1322 (568 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 495 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1562 (947 выздоровели)
  • Киев – 3418 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1784 (558 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 553 (416 выздоровели)
  • Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2121 (521 выздоровел)
  • Николаевская обл. – 309 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. – 996 (372 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 274 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2046 (1088 выздоровели)
  • Сумская обл. – 193 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1275 (984 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1251 (545 выздоровел)
  • Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 518 (337 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 460 (343 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3639 (1124 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 279 (81 выздоровели).

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.

В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

Теги: Минздрав Украины, COVID19, Коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться