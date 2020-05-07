В Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки. При этом выздоровело рекордное количество людей – почти 300.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки подтверждено 507 новых случаев заболевания: из них 28 детей и 109 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Одесской и Черновицкой областях (по 63), а также в Днепропетровской области (56).

В течение суток скончались еще 13 человек. Количество летальных случаев возросло с 327 до 340 (из них 19 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). В то же время выздоровели еще 299 пациентов (рекордное количество людей).

В общем 2396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработника (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 13 тысяч 691 человек: из них 933 ребенка и 2660 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 151 тыс. 569 образцов методом ПЦР (7018 исследований за минувшие сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 485 случаев заражения; из них 5 летальные; 251 пациент выздоровел;

• Волынская область – 393 случая коронавируса; 9 человек скончались, 109 выздоровели;

• Днепропетровская область – 624 случая, из них 4 летальные; 73 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 89 случаев COVID-19; 3 человека скончались, 16 выздоровели;

• Житомирская область – 468 случаев заражения; 11 человек скончались, 43 выздоровели;

• Закарпатская область – 600 случаев заболевания; из них 13 летальных; 86 пациентов выздоровели;

• Запорожская область – 300 случаев COVID-19; 5 человек скончалось, 104 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1055 случаев коронавируса; 59 человек скончались, 126 выздоровели;

• город Киев – 1675 случаев COVID-19; 29 человек скончались, 110 выздоровели;

• Киевская область – 916 случаев; 19 пациентов скончались, 103 выздоровели;

• Кировоградская область – 403 случая коронавируса; из них 19 летальные; 189 человек выздоровели;

• Луганская область – 42 случая COVID-19; 11 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 595 случаев заражения; 17 человек скончались, 128 выздоровели;

• Николаевская область – 171 случай заболевания; 5 человек скончались, 35 выздоровели;

• Одесская область – 568 случаев COVID-19; 4 человека скончались, 23 выздоровели;

• Полтавская область – 236 случаев, из них 8 летальные; 81 пациент выздоровел;

• Ровенская область – 817 случаев коронавируса; 12 человек скончались, 120 выздоровели;

• Сумская область – 131 случай заражения; 4 человека скончались, 63 выздоровели;

• Тернопольская область – 951 случай коронавируса; 17 человек скончались, 211 выздоровели;

• Харьковская область – 448 случаев; 10 пациентов скончались, 49 выздоровели;

• Херсонская область – 146 случаев COVID-19; из них 2 летальных; 62 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 138 случаев; 7 человек скончались, 35 выздоровели;

• Черкасская область – 324 случая заболевания; из них 10 летальные; 101 пациент выздоровел;

• Черновицкая область – 2048 случаев COVID-19; 62 человека скончались, 258 выздоровели;

• Черниговская область – 68 случаев COVID-19; 6 человек скончались, 9 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 4193 человек, из них 170 детей и 467 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.