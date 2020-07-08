В Украине по состоянию на 8 июля подтверждено более 800 новых случаев коронавируса COVID-19 и рекордное количество выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 807 человек: из них 65 детей и 46 медиков.

Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (117), Киеве (114), Ровенской области (76), Закарпатской области (75).

Новые случаи заболевания зафиксировали во всех областях Украины.

За сутки скончались 23 человека. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1306 человек. В то же время за минувшие сутки подтверждено выздоровление 926 пациентов, что является рекордным показателем. С начала вспышки преодолели коронавирус 23 тыс. 119 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 50 тыс. 414 человек: в том числе 3634 ребенка и 7092 медика.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 2002 случая; из них 33 летальных; 1411 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 2825 случаев; 71 человек скончался, 1030 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1120 случаев; 23 человека скончались, 1000 выздоровели;

• Донецкая область – 713 случаев; из них 10 летальных; 203 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 1484 случая; 32 человека скончались, 1061 выздоровел;

• Закарпатская область – 3533 случая; 121 человек скончался, 1117 выздоровели;

• Запорожская область – 599 случаев; из них 18 летальных; 464 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 2797 случаев; 105 человек скончались, 1204 выздоровели;

• город Киев – 5779 случаев; 119 человек скончались, 1900 выздоровели;

• Киевская область – 2853 случая; 55 человек скончались, 1623 выздоровели;

• Кировоградская область – 664 случая; из них 32 летальных; 570 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 87 случаев; 69 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 6562 случая; 170 человек скончались, 974 выздоровели;

• Николаевская область – 463 случая; их них 11 летальных; 330 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1984 случая; 25 человек скончались, 863 выздоровели;

• Полтавская область – 326 случаев; из них 13 летальных; 278 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 4304 случая; 78 человек скончались, 2272 выздоровели;

• Сумская область – 323 случая; из них 5 летальных; 264 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 2142 случая; 31 человек скончался, 1327 выздоровели;

• Харьковская область – 2466 случаев; 99 человек скончались, 1261 выздоровел;

• Херсонская область – 201 случай; из них 3 летальных; 184 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 863 случая; 20 человек скончались, 603 выздоровели;

• Черкасская область – 695 случаев; из них 27 летальных; 529 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 5051 случай; 192 человека скончались, 2386 выздоровели;

• Черниговская область – 578 случаев; из них 13 летальных; 196 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 тыс. 443 пациента, в подключении к аппарату ИВЛ – 418 пациентов.

За сутки было исследовано 13 тыс. 568 образцов методом ПЦР.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 745 тыс. 313 образцов методом ПЦР и 298 тыс. 298 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).