В Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.

Кроме этого, число жертв в Украине за время пандемии коронавируса составило 376 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 522 случая;

Волынская область – 445 случаев;

Днепропетровская область – 681 случай;

Донецкая область – 99 случаев;

Житомирская область – 485 случаев;

Закарпатская область – 678 случаев;

Запорожская область – 320 случаев;

Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

Кировоградская область – 411 случаев;

г. Киев – 1771 случай;

Киевская область – 959 случаев;

Львовская область – 699 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 619 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровенская область – 877 случаев;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 977 случаев;

Харьковская область – 528 случаев;

Херсонская область – 156 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черновицкая область – 2179 случаев;

Черкасская область – 333 случая;

Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.