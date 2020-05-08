В Украине по состоянию на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19 и рекордное число выздоровевших - 310 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 98 у медработников. Госпитализированы 237 человек. Умер за сутки 21 человек.

За последние сутки проведено 7763 тестирований методом ПЦР.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (65), Черновицкой области (49), Закарпатской области (44) и в Киеве (46).

ПЦР-тестирование в Украине делают 59 лабораторий. Больше тестов проводится в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Черкасской областях.

В Центре общественного здоровья подчеркивают, что среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).

В общем случаи подтверждены:

Винницкая область – 514 (278 выздоровели)

Волынская область – 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская область – 652 (74 выздоровели)

Донецкая область – 91 (20 выздоровели)

Житомирская область – 480 (45 выздоровели)

Закарпатская область – 644 (93 выздоровели)

Запорожская область – 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1078 (147 выздоровели)

город Киев – 1721 (127 выздоровели)

Киевская область – 916 (109 выздоровели)

Кировоградская область – 408 (222 выздоровели)

Луганская область – 42 (12 выздоровели)

Львовская область – 660 (138 выздоровели)

Николаевская область – 179 (49 выздоровели)

Одесская область – 583 (23 выздоровели)

Полтавская область – 239 (92 выздоровели)

Ровенская область – 855 (133 выздоровели)

Сумская область – 147 (66 выздоровели)

Тернопольская область – 959 (254 выздоровели)

Харьковская область – 478 (57 выздоровели)

Херсонская область – 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая область – 148 (43 выздоровели)

Черкасская область – 331 (118 выздоровели)

Черновицкая область – 2097 (301 выздоровел)

Черниговская область – 69 (11 выздоровели).

На амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. В госпитализации нуждались 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков.