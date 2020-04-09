В Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавируса COVID-19. Случаи инфицирования подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 102 случая; 1 пациент выздоровел; 217 подозрений;

• Волынская область – 38 случаев; скончались двое пациентов; 288 подозрений;

• Днепропетровская область – 41 случай; 4 пациента выздоровели; 162 подозрения;

• Донецкая область – 11 случаев; 1 человек скончался; 103 подозрения;

• Житомирская область – 31 случай; скончались два человека; 150 подозрений;

• Закарпатская область – 51 случай; скончались 2 пациента; 102 подозрения;

• Запорожская область – 47 случаев; выздоровели 7 пациентов; 154 подозрения;

• Ивано-Франковская область – 218 случаев, из которых 15 летальных; 7 пациентов выздоровели; 869 подозрений;

• город Киев – 300 случаев, 5 из которых летальные; 1674 подозрения;

• Киевская область – 130 случаев; 5 человек скончались, 6 выздоровели; 662 подозрения;

• Кировоградская область – 78 случаев заражения, три из которых летальные; 211 подозрений;

• Львовская область – 61 случай коронавируса; 2 человека скончались, 3 выздоровели; 704 подозрения;

• Луганская область – 3 случая заражения; 17 подозрений;

• Одесская область – 43 случая COVID-19; 475 подозрений;

• Полтавская область – 19 случаев COVID-19; 121 подозрение;

• Ровенская область – 64 случая коронавируса; 6 человек скончались, 3 выздоровели; 326 подозрений;

• Сумская область – 56 случаев заражения, из которых два летальных; 1 человек выздоровел; 168 подозрений;

• Тернопольская область – 169 случаев; 3 человека скончались; 378 подозрений;

• Харьковская область – 5 случаев заражения; 42 подозрения;

• Херсонская область – 18 случаев COVID-19; 1 человек скончался; 92 подозрения;

• Хмельницкая область – 16 случаев заражения; 66 подозрений;

• Черкасская область – 80 случаев; 1 человек скончался; 277 подозрений;

• Черновицкая область – 302 случая; 6 пациентов скончались, 13 выздоровели; 534 подозрения;

• Черниговская область – 9 случаев коронавируса, один из которых летальный; 22 подозрения.

Как сообщил сегодня на брифинге и. о. гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус у 8 детей. Лица от 30 лет составляют 82 % заражений.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек: из них 31 женщина (54 % от всех летальных случаев) и 26 мужчин. По словам Кузина, среди умерших преобладали лица в возрасте от 50 лет и старше – 84 %. Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а в некоторых случаях были объединенные болезни.

В общем 45 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Сейчас исследования на COVID-19 проводятся в 37 государственных лабораториях и в двух частных.

Кузин уточнил, что “количество подозрений, которое получает Центр общественного здоровья или областные лабораторные центры, не равняется количеству исследований”. Так, кроме полученных подозрений, еще исследуют образцы контактных лиц, и тех, кто выздоровел, для снятия диагноза.