В Украине по состоянию на 9 июля подтверждено 51 224 случая COVID-19, из них 23 784 выздоровели, 1327 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 810 человек: из них 48 детей и 56 медиков.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской области – 89, Ровенской области – 76, Одесской области – 68.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2021 случай; из них 34 летальных; 1443 пациенты выздоровели;

– 2021 случай; из них 34 летальных; 1443 пациенты выздоровели; Волынская область – 2875 случаев; 71 человек умер, 1178 выздоровели;

– 2875 случаев; 71 человек умер, 1178 выздоровели; Днепропетровская область – 1130 случаев; 23 человека умерли, 1002 выздоровели;

– 1130 случаев; 23 человека умерли, 1002 выздоровели; Донецкая область – 749 случаев; из них 10 летальных; 233 пациенты выздоровели;

– 749 случаев; из них 10 летальных; 233 пациенты выздоровели; Житомирская область – 1500 случаев; 32 человека погибли, 1078 выздоровели;

– 1500 случаев; 32 человека погибли, 1078 выздоровели; Закарпатская область – 3622 случая; 126 человек умер, 1117 выздоровели;

– 3622 случая; 126 человек умер, 1117 выздоровели; Запорожская область – 605 случаев; из них 19 летальных; 478 пациентов выздоровели;

– 605 случаев; из них 19 летальных; 478 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 2857 случаев; 106 человек умерли, 1213 выздоровели;

– 2857 случаев; 106 человек умерли, 1213 выздоровели; Киев – 5872 случая; 122 человека погибли, 1962 выздоровели;

– 5872 случая; 122 человека погибли, 1962 выздоровели; Киевская область – 2895 случаев; 55 человек умерли, 1650 выздоровели;

– 2895 случаев; 55 человек умерли, 1650 выздоровели; Кировоградская область – 669 случаев; из них 32 летальных; 574 пациенты выздоровели;

– 669 случаев; из них 32 летальных; 574 пациенты выздоровели; Луганская область – 90 случаев; 70 пациентов выздоровели;

– 90 случаев; 70 пациентов выздоровели; Львовская область – 6681 случай; 174 человека погибли, 990 выздоровели;

– 6681 случай; 174 человека погибли, 990 выздоровели; Николаевская область – 465 случаев; из них 11 летальных; 346 пациентов выздоровели;

– 465 случаев; из них 11 летальных; 346 пациентов выздоровели; Одесская область – 2052 случая; 26 человек погибли, 863 выздоровели;

– 2052 случая; 26 человек погибли, 863 выздоровели; Полтавская область – 327 случаев; из них 13 летальных; 281 пациент выздоровел;

– 327 случаев; из них 13 летальных; 281 пациент выздоровел; Ровенская область – 4380 случаев; 79 человек погибли, 2363 выздоровели;

– 4380 случаев; 79 человек погибли, 2363 выздоровели; Сумская область – 328 случаев; из них 5 летальных; 271 пациент выздоровел;

– 328 случаев; из них 5 летальных; 271 пациент выздоровел; Тернопольская область – 2153 случая; 31 человек умер, 1343 выздоровели;

– 2153 случая; 31 человек умер, 1343 выздоровели; Харьковская область – 2521 случай; 101 человек умер, 1280 выздоровела;

– 2521 случай; 101 человек умер, 1280 выздоровела; Херсонская область – 201 случай; из них 3 летальных; 184 пациенты выздоровели;

– 201 случай; из них 3 летальных; 184 пациенты выздоровели; Хмельницкая область – 865 случаев; 20 человек погибли, 616 выздоровели;

– 865 случаев; 20 человек погибли, 616 выздоровели; Черкасская область – 707 случаев; из них 28 летальных; 552 пациенты выздоровели;

– 707 случаев; из них 28 летальных; 552 пациенты выздоровели; Черновицкая область – 5074 случая; 193 человека погибли, 2473 выздоровели;

– 5074 случая; 193 человека погибли, 2473 выздоровели; Черниговская область – 585 случаев; из них 13 летальных; 224 пациенты выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на сегодня составляет 26 113 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

Сейчас госпитализированы 3931 человек, из них 85 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 655 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 424 пациента.

Заболевание было подтверждено в 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели.

37559 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13 938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760 247 образцов и ИФА 315 874 образцы.