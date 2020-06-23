Коронавирус в Украине: ситуация по областям

В Украине по состоянию на 23 июня подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 16 956 выздоровели, 1035 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 833 человека, из них 55 дети и 92 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было выявлено: во Львовской (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1690 (1037 выздоровели)

Волынская обл. – 1894 (550 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1049 (780 выздоровели)

Донецкая обл. – 368 (145 выздоровели)

Житомирская обл. – 1295 (663 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2291 (845 выздоровели)

Запорожская обл. – 555 (393 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2091 (1071 выздоровел)

м. Киев – 4429 (1415 выздоровели)

Киевская обл. – 2285 (1141 выздоровели)

Кировоградская обл. – 631 (521 выздоровел)

Луганская обл. – 73 (53 выздоровели)

Львовская обл. – 4220 (696 выздоровели)

Николаевская обл. – 366 (269 выздоровели)

Одесская обл. – 1333 (562 выздоровели)

Полтавская обл. – 296 (263 выздоровели)

Ровенская обл. – 3038 (1538 выздоровели)

Сумская обл. – 263 (184 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1744 (1079 выздоровели)

Харьковская обл. – 1811 (889 выздоровели)

Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 622 (493 выздоровели)

Черкасская обл. – 605 (408 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4419 (1642 выздоровели)

Черниговская обл. – 485 (144 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 2790 детей и 6138 медиков. В госпитализации нуждались 10387 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 364 пациента. 27687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3713 медработников.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 580814, методом ИФА – 143132.