Коронавирус в Украине: ситуация по областям

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 833 человека, из них 55 дети и 92 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было выявлено: во Львовской (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1690 (1037 выздоровели)
- Волынская обл. – 1894 (550 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1049 (780 выздоровели)
- Донецкая обл. – 368 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1295 (663 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 2291 (845 выздоровели)
- Запорожская обл. – 555 (393 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2091 (1071 выздоровел)
- м. Киев – 4429 (1415 выздоровели)
- Киевская обл. – 2285 (1141 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 631 (521 выздоровел)
- Луганская обл. – 73 (53 выздоровели)
- Львовская обл. – 4220 (696 выздоровели)
- Николаевская обл. – 366 (269 выздоровели)
- Одесская обл. – 1333 (562 выздоровели)
- Полтавская обл. – 296 (263 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3038 (1538 выздоровели)
- Сумская обл. – 263 (184 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1744 (1079 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1811 (889 выздоровели)
- Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 622 (493 выздоровели)
- Черкасская обл. – 605 (408 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4419 (1642 выздоровели)
- Черниговская обл. – 485 (144 выздоровели).
В общем заболевания подтверждено в 2790 детей и 6138 медиков. В госпитализации нуждались 10387 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 364 пациента. 27687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3713 медработников.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 580814, методом ИФА – 143132.
- 22 июня во Всемирной организации здравоохранения объявили о суточном рекорде зафиксированных случаев заражения коронавирусом.