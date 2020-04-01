По состоянию на 1 апреля только в одной области страны, Николаевской, нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

“По состоянию на 10:00 1 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19, анализы которых в работе”, – сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в инфекционных стационарах находятся пять пациентов с подозрением на заражение.

Всего с начала года за медицинской помощью с подозрением на коронавирус обратился 51 человек. Из них госпитализировали 45 человек.

В целом, 44 теста показали негативный результат, а 5 – еще в работе.