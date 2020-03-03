Рекомендации были обнародованы сегодня на сайте ведомства в связи с подтверждением первого случая заражения COVID-19 в Украине.
Коронавирусы – это семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Новый коронавирус COVID-19 вызывает развитие респираторных заболеваний и может передаваться от человека к человеку. Этот вирус впервые был идентифицирован при исследовании вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются: лихорадка, кашель и затрудненное дыхание (задышка). У многих пациентов вирус провоцирует пневмонию.
Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. Вакцины от него пока нет, как и специфического лечения. В случае заражения человек должен обратиться за помощью, чтобы облегчить симптомы.
Как защититься от инфицирования:
• избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
• не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
• часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
• тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
• избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.
Как предотвратить распространение инфекции:
• если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять/обеззараживать);
• если вы посещали Китай и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
• во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;
• необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.
- В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- 3 марта количество умерших вследствие заражения китайским коронавирусом COVID-2019 возросло до 3117 человек. В целом, количество зараженных составляет 90 912.