В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.

Рекомендации были обнародованы сегодня на сайте ведомства в связи с подтверждением первого случая заражения COVID-19 в Украине.

Коронавирусы – это семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Новый коронавирус COVID-19 вызывает развитие респираторных заболеваний и может передаваться от человека к человеку. Этот вирус впервые был идентифицирован при исследовании вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются: лихорадка, кашель и затрудненное дыхание (задышка). У многих пациентов вирус провоцирует пневмонию.

Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. Вакцины от него пока нет, как и специфического лечения. В случае заражения человек должен обратиться за помощью, чтобы облегчить симптомы.

Как защититься от инфицирования:

• избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

• не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

• часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

• тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

• избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.

Как предотвратить распространение инфекции:

• если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять/обеззараживать);

• если вы посещали Китай и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

• во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;

• необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.

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