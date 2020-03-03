Об этом он рассказал сегодня на срочном брифинге.
“Что касается средств индивидуальной защиты. Вчера было дополнительное общение с Всемирной организацией здравоохранения, которая, в свою очередь, говорила со всеми министрами стран Евросоюза и привлекла наше министерство к этому общению. Мы говорим о том, что не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция“, – подчеркнул Ляшко.
Он также напомнил о первоочередных мерах, которые нужно предпринимать, чтобы не заразиться. Ляшко отметил, что в первую очередь украинцы должны мыть руки “достаточно часто” или обрабатывать их антисептическими средствами.
Кроме того, необходимо находиться на расстоянии минимум 1,5-2 метра от человека, который имеет симптомы ОРВИ.
“Мы должны или придерживаться изоляции, или не контактировать с больными с симптомами ОРВИ. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на 1,5-2 м от этого человека. Больной человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в надевании хирургической маски для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни”, – рассказал Ляшко.
Он также напомнил о призыве главного хирурга США по поводу масок. По словам Ляшко, закупка в большом количестве масок, которые “будут лежать по квартирам”, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, “когда в больницах будет вводиться масочный режим”.
“Маска должна надеваться только на человека с симптомами ОРВИ, когда он будет приходить в больницу, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других людей”, – объяснил замминистра.
Комментируя первый случай заражения коронавирусом в Украине, чиновник заверил, что “экстремальных событий не произошло”.
“Система продемонстрировала свою готовность к первому случаю. Никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло. Мы работаем в штатном режиме. Согласно нашему алгоритму, мы находимся в той же фазе развития эпидемии, когда мы говорим, что у нас регистрируются единичные привозные случаи коронавирусной инфекции”, – объяснил Ляшко.
Он добавил, что в Правительстве отработали “четкий алгоритм” на случай, если будет зафиксирована передача коронавируса внутри страны, а также распространение “за пределы определенной административной территории”.
(На видео – с 2:40)
Ранее главный хирург США также призвал людей прекратить скупать стерильные маски. Он отмечал, что маски не эффективны для предотвращения заражения коронавирусом в публичных местах.
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