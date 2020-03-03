Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.

Об этом он рассказал сегодня на срочном брифинге.

“Что касается средств индивидуальной защиты. Вчера было дополнительное общение с Всемирной организацией здравоохранения, которая, в свою очередь, говорила со всеми министрами стран Евросоюза и привлекла наше министерство к этому общению. Мы говорим о том, что не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция“, – подчеркнул Ляшко.

Он также напомнил о первоочередных мерах, которые нужно предпринимать, чтобы не заразиться. Ляшко отметил, что в первую очередь украинцы должны мыть руки “достаточно часто” или обрабатывать их антисептическими средствами.

Кроме того, необходимо находиться на расстоянии минимум 1,5-2 метра от человека, который имеет симптомы ОРВИ.

“Мы должны или придерживаться изоляции, или не контактировать с больными с симптомами ОРВИ. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на 1,5-2 м от этого человека. Больной человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в надевании хирургической маски для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни”, – рассказал Ляшко.

Он также напомнил о призыве главного хирурга США по поводу масок. По словам Ляшко, закупка в большом количестве масок, которые “будут лежать по квартирам”, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, “когда в больницах будет вводиться масочный режим”.

“Маска должна надеваться только на человека с симптомами ОРВИ, когда он будет приходить в больницу, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других людей”, – объяснил замминистра.

Комментируя первый случай заражения коронавирусом в Украине, чиновник заверил, что “экстремальных событий не произошло”.

“Система продемонстрировала свою готовность к первому случаю. Никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло. Мы работаем в штатном режиме. Согласно нашему алгоритму, мы находимся в той же фазе развития эпидемии, когда мы говорим, что у нас регистрируются единичные привозные случаи коронавирусной инфекции”, – объяснил Ляшко.

Он добавил, что в Правительстве отработали “четкий алгоритм” на случай, если будет зафиксирована передача коронавируса внутри страны, а также распространение “за пределы определенной административной территории”.

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(На видео – с 2:40)

Ранее главный хирург США также призвал людей прекратить скупать стерильные маски. Он отмечал, что маски не эффективны для предотвращения заражения коронавирусом в публичных местах.