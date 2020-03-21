В рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, в Украине есть около 12 тысяч больничных коек. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких неизвестно. Таких может быть около 7,5 тысяч.

Об этом идет речь в материале “Антикоронавирус на старте. Готова ли Украина к эпидемии?”

На специальном правительственном сайте по информированию о COVID-19 указано, что в стране есть около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах. Работать с зараженными коронавирусом украинцами смогут около 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч медперсонала. помимо этого, в больницах страны есть инфекционные боксы.

Согласно статистике ВОЗ, 15 % госпитализированных по причине заражения COVID-19, нуждаются в кислородной терапии. Искусственная вентиляция легких необходима для тех пациентов, которые в критическом состоянии. Таковых еще 5 %.

Только в инфекционных больницах есть 605 таких аппаратов. Если их будет мало – придется брать в других больницах и отделениях.

В целом, по Украине должно быть около 6,6 тысяч аппаратов в больницах, а также 3,5 тысячи в операционных.

“Пока что в Украине незначительное количество больных. Но дня коронавирусной инфекции характерно экспоненционное возрастание, когда сначала фиксируется небольшое количество случаев, в потом – резкий рост”, – сказано в материале.

Врач-анестезиолог Сергей Дубров отметил, что в стране есть около 3,6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Чтобы обеспечить все места в интенсивной терапии, необходимо докупить еще 2,3 тысячи. При этом 3,5 тысячи аппаратов есть в операционных, но они недостаточно функциональны в новых условиях. Потому можно использовать только половину из них.

Сколько есть аппаратов на самом деле – неизвестно. В МОЗ по этому поводу заявили, что бизнес также будет закупать их. Производство этого оборудования планируют возобновить на киевском заводе “Буревестник”, который входит в состав “Укроборонпрома”.