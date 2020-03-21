В случае введения чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса, у частных клиник заберут помещения для распределения больных.

Об этом идет речь в материале “Антикоронавирус на старте. Готова ли Украина к эпидемии?”

Министерство охраны здоровья уже определило госпитальные базы, куда будут направлять заболевших коронавирусом. В каждой области определены конкретные медучреждения, а также по две, или больше, бригады экстренной медицинской помощи, которыми первыми будут ездить на вызовы и транспортировать заболевших в конкретные больницы.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что для реагирования на возможную массовую эпидемию коронавируса, в Украине разработали сценарий на примере опыта Италии и Китая.

“Мы разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 70% в Италии болеют легкими формами. Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы распланировали карту, чтобы все понимали, куда случай доставить”, – рассказал Ляшко.

На случай, если в конкретно выделенных больницах будет недостаточно коек для приема больных, их начнут отправлять в определенные дополнительные медучреждения. Это, в первую очередь, учреждения, где есть аппараты искусственной вентиляции легких. К примеру, в Одессе определили 11 таких «дополнительных» больниц.

Еще один возможный сценарий – заболевших будут определять в частные клиники. Это возможно только в случае, когда мест не будет в стационере инфекционных и других больниц.