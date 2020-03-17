В Украине полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба МВД.

В ведомстве считают, что ограничение движения общественного транспорта поможет остановить распространение вируса.

“Самое главное – это остановить распространения вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию “, – отметил Антон Геращенко.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

“У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону “, – сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

“Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными на коронавирус”, – сказал Геращенко.