Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 12 498 человек: из них 586 детей и 646 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
В течение суток скончался 221 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 12 548 человек.
Выздоровели за сутки 10 023 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 355 172 пациента.
Всего в Украине зафиксировано 745 123 случая заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 62 327 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 33 817, а методом ИФА – 28 510).
За все время было проведено 4 млн 562 тыс. 589 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 72 277 случаев; 1323 пациента скончались, 23 252 выздоровели;
• Винницкая область – 17 569 случаев; 294 человека скончались, 9802 выздоровели;
• Волынская область – 24 483 случая; 437 человек скончались, 16 743 выздоровели;
• Днепропетровская область – 39 659 случаев; 902 пациента скончались, 19 857 выздоровели;
• Донецкая область – 23 157 случаев; 408 человек скончались, 12 280 выздоровели;
• Житомирская область – 30 100 случаев; 503 человека скончались, 19 421 выздоровел;
• Закарпатская область – 23 438 случаев; 536 пациентов скончались, 14 114 выздоровели;
• Запорожская область – 31 608 случаев; 318 человек скончались, 5313 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 37 017 случаев; 647 человек скончались, 13 792 выздоровели;
• Киевская область – 38 528 случаев; 691 пациент скончался, 12 880 выздоровели;
• Кировоградская область – 5382 случая; 166 человек скончались, 2337 выздоровели;
• Луганская область – 6350 случаев; 171 пациент скончался, 4075 выздоровели;
• Львовская область – 46 891 случай; 1255 человек скончались, 29 888 выздоровели;
• Николаевская область – 18 985 случаев; 313 человек скончались, 5734 выздоровели;
• Одесская область – 45 838 случаев; 585 пациентов скончались, 9488 выздоровели;
• Полтавская область – 22 763 случая; 494 человека скончались, 12 026 выздоровели;
• Ровенская область – 31 283 случая; 390 человек скончались, 24 015 выздоровели;
• Сумская область – 29 627 случаев; 371 пациент скончался, 11 120 выздоровели;
• Тернопольская область – 28 095 случаев; 383 человека скончались, 22 055 выздоровели;
• Харьковская область – 55 702 случая; 755 человек скончались, 33 583 выздоровели;
• Херсонская область – 10 371 случай; 215 человек скончались, 4743 выздоровели;
• Хмельницкая область – 29 751 случай; 442 человека скончались, 17 254 выздоровели;
• Черкасская область – 23 590 случаев; 208 пациентов скончались, 9696 выздоровели;
• Черновицкая область – 33 942 случая; 650 человек скончались, 15 439 выздоровели;
• Черниговская область – 18 717 случаев; 91 пациент скончался, 6265 выздоровели.
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал “карантин выходного дня”. Министерство охраны здоровья не будет рекомендовать продлевать срок “карантина выходного дня”, поскольку он не показал результата, на который рассчитывали.
- Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- Местные власти в некоторых городах Украины отказывалась вводить “карантин выходного дня”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “карантин выходного дня” — это шанс избежать полного локдауна в стране, но около половины украинцев, согласно опросу, не сочли это меру эффективной.