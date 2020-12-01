По состоянию на 1 декабря в Украине подтверждено почти 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 498 человек: из них 586 детей и 646 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

В течение суток скончался 221 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 12 548 человек. Выздоровели за сутки 10 023 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 355 172 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 745 123 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 62 327 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 33 817, а методом ИФА – 28 510).

За все время было проведено 4 млн 562 тыс. 589 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 72 277 случаев; 1323 пациента скончались, 23 252 выздоровели;

• Винницкая область – 17 569 случаев; 294 человека скончались, 9802 выздоровели;

• Волынская область – 24 483 случая; 437 человек скончались, 16 743 выздоровели;

• Днепропетровская область – 39 659 случаев; 902 пациента скончались, 19 857 выздоровели;

• Донецкая область – 23 157 случаев; 408 человек скончались, 12 280 выздоровели;

• Житомирская область – 30 100 случаев; 503 человека скончались, 19 421 выздоровел;

• Закарпатская область – 23 438 случаев; 536 пациентов скончались, 14 114 выздоровели;

• Запорожская область – 31 608 случаев; 318 человек скончались, 5313 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 37 017 случаев; 647 человек скончались, 13 792 выздоровели;

• Киевская область – 38 528 случаев; 691 пациент скончался, 12 880 выздоровели;

• Кировоградская область – 5382 случая; 166 человек скончались, 2337 выздоровели;

• Луганская область – 6350 случаев; 171 пациент скончался, 4075 выздоровели;

• Львовская область – 46 891 случай; 1255 человек скончались, 29 888 выздоровели;

• Николаевская область – 18 985 случаев; 313 человек скончались, 5734 выздоровели;

• Одесская область – 45 838 случаев; 585 пациентов скончались, 9488 выздоровели;

• Полтавская область – 22 763 случая; 494 человека скончались, 12 026 выздоровели;

• Ровенская область – 31 283 случая; 390 человек скончались, 24 015 выздоровели;

• Сумская область – 29 627 случаев; 371 пациент скончался, 11 120 выздоровели;

• Тернопольская область – 28 095 случаев; 383 человека скончались, 22 055 выздоровели;

• Харьковская область – 55 702 случая; 755 человек скончались, 33 583 выздоровели;

• Херсонская область – 10 371 случай; 215 человек скончались, 4743 выздоровели;

• Хмельницкая область – 29 751 случай; 442 человека скончались, 17 254 выздоровели;

• Черкасская область – 23 590 случаев; 208 пациентов скончались, 9696 выздоровели;

• Черновицкая область – 33 942 случая; 650 человек скончались, 15 439 выздоровели;

• Черниговская область – 18 717 случаев; 91 пациент скончался, 6265 выздоровели.