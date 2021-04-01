По состоянию на 1 апреля в Украине подтверждено более 17,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 17 569 человек. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 5160 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умер 421 человек. Это рекордный показатель за все время эпидемии в Украине. Предыдущий рекордный показатель смертности фиксировался по состоянию на 31 марта (407 смертей).

За все время эпидемии умерли 33 246 человек.

Выздоровели за сутки 9602 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 323 тыс. 083 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 691 737 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 132 759 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 59 803, методом ИФА – 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 179 тыс. 905 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1150 случаев за сутки; всего выявлено 163 441 случай – 3449 человек умерли, 106 217 выздоровели;

• Винницкая область – 849 случаев за сутки; всего зафиксировано 57 950 случаев – 1078 человек умерли, 35 464 выздоровели;

• Волынская область – 490 случаев за сутки; всего подтверждено 47 164 случая – 776 человек скончались, 40 890 выздоровели;

• Днепропетровская область – 974 случая за сутки; за все время диагностировано 92 096 случаев – 2387 человек умерли, 75 225 выздоровели;

• Донецкая область – 484 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 59 690 случаев – 1279 человек умерли, 47 876 выздоровели;

• Житомирская область – 1037 случаев за сутки; всего зафиксировано 72 069 случаев – 1215 человек умерли, 51 695 выздоровели;

• Закарпатская область – 651 случай за сутки; всего подтверждено 54 696 случаев – 1328 человек умерли, 41 201 выздоровели;

• Запорожская область – 627 случаев за сутки; всего диагностировано 79 013 случаев – 1430 человек умерли, 69 365 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 458 случаев за сутки; за все время выявлено 79 683 случая – 1714 человек умерли, 63 371 выздоровели;

• Киевская область – 962 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 96 285 случаев – 1642 пациента умерли, 78 249 выздоровели;

• Кировоградская область – 203 случая за сутки; всего подтверждено 13 365 случаев – 471 пациент умер, 9084 выздоровели;

• Луганская область – 232 случая за сутки; всего диагностировано 17 692 случая – 524 пациента умерли, 15 063 выздоровели;

• Львовская область – 1141 случай за сутки; всего выявлено 104 811 случаев – 2654 пациента умерли, 79 625 выздоровели;

• Николаевская область – 327 случаев за сутки; за все время зафиксировано 52 251 случай – 1079 человек умерли, 41 950 выздоровели;

• Одесская область – 1305 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 108 871 случай – 1830 человек умерли, 83 179 выздоровели;

• Полтавская область – 812 случаев за сутки; всего диагностировано 55 833 случая – 1170 человек умерли, 46 770 выздоровели;

• Ровенская область – 665 случаев за сутки; всего выявлено 58 389 случаев – 753 пациента умерли, 51 026 выздоровели;

• Сумская область – 773 случая за сутки; всего зафиксировано 58 966 случаев – 815 человек скончались, 49 804 выздоровели;

• Тернопольская область – 741 случай за сутки; всего подтверждено 54 821 случай – 775 человек скончались, 45 225 выздоровели;

• Харьковская область – 620 случаев за сутки; за все время диагностировано 104 424 случая – 1980 человек умерли, 85 286 выздоровели;

• Херсонская область – 269 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 24 527 случаев – 709 человек скончались, 21 365 выздоровели;

• Хмельницкая область – 1142 случая за сутки; всего зафиксировано 64 922 случая – 1173 пациента умерли, 51 393 выздоровели;

• Черкасская область – 605 случаев за сутки; всего подтверждено 57 998 случаев – 771 пациент умер, 50 014 выздоровели;

• Черновицкая область – 442 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 70 286 случаев – 1373 пациента умерли, 49 845 выздоровели;

• Черниговская область – 610 случаев за сутки; за все время зафиксировано 42 494 случая – 871 пациент умер, 33 901 выздоровел.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 31 марта в Украине было привито 17 170 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 248 736 человек. Из них получили 1 дозу – 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 31 марта:

• г. Киев – 1720 прививок;

• Винницкая область – 690 прививок;

• Волынская область – 460 прививок;

• Днепропетровская область – 1180 прививок;

• Донецкая область – 470 прививок;

• Житомирская область – 780 прививок;

• Закарпатская область – 520 прививок;

• Запорожская область – 820 прививок;

• Ивано-Франковская область – 838 прививок;

• Киевская область – 630 прививок;

• Кировоградская область – 650 прививок;

• Луганская область – 360 прививок;

• Львовская область – 1073 прививки;

• Николаевская область – 1040 прививок;

• Одесская область – 520 прививок;

• Полтавская область – 940 прививок;

• Ровенская область – 370 прививок;

• Сумская область – 680 прививок;

• Тернопольская область – 430 прививок;

• Харьковская область – 820 прививок;

• Херсонская область – 110 прививок;

• Хмельницкая область – 420 прививок;

• Черкасская область – 979 прививок;

• Черновицкая область – 370 прививок;

• Черниговская область – 300 прививок.

Вакцинация осуществлялась 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 прививочными пунктами.

По состоянию на 31 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.