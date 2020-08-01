В Украине четвертый день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1172 человека: из них 68 детей и 39 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 145, Ивано-Франковской – 123, Одесской области -101 и Киеве – 101.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.

За сутки умерли 16 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1709 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 556 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 39 308 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 71 тысячу 56 человек: в том числе 4998 детей и 8693 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2766 случаев; из них 52 летальных; 2075 пациентов выздоровели;

-2766 случаев; из них 52 летальных; 2075 пациентов выздоровели; Волынская область -3828 случаи; 84 человека умерли; 2788 выздоровели;

-3828 случаи; 84 человека умерли; 2788 выздоровели; Днепропетровская область -1413 случаев; из них 28 летальных; 1116 пациентов выздоровели;

-1413 случаев; из них 28 летальных; 1116 пациентов выздоровели; Донецкая область -889 случаев; из них 12 летальных; 657 пациентов выздоровели;

-889 случаев; из них 12 летальных; 657 пациентов выздоровели; Житомирская область -1896 случаев; 37 человек погибли, 1485 выздоровели;

-1896 случаев; 37 человек погибли, 1485 выздоровели; Закарпатская область -5210 случаев; 198 человек умерли, 2058 выздоровели;

-5210 случаев; 198 человек умерли, 2058 выздоровели; Запорожская область – 800 случаев; из них 21 летальный; 597 пациентов выздоровели;

800 случаев; из них 21 летальный; 597 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область -4680 случаев; 141 человек умер, 1659 выздоровели;

-4680 случаев; 141 человек умер, 1659 выздоровели; Кировоградская область -704 случаи; из них 36 летальных; 635 пациентов выздоровели;

-704 случаи; из них 36 летальных; 635 пациентов выздоровели; Киев -8342 случаи; 134 человека погибли, 2981 выздоровела;

-8342 случаи; 134 человека погибли, 2981 выздоровела; Киевская область -3787 случаев; 64 человека погибли, 2697 выздоровели;

-3787 случаев; 64 человека погибли, 2697 выздоровели; Львовская область -9671 случай; 260 человек умерли, 2354 выздоровели;

-9671 случай; 260 человек умерли, 2354 выздоровели; Луганская область -127 случаев; из них 1 летальный; 100 пациентов выздоровели;

-127 случаев; из них 1 летальный; 100 пациентов выздоровели; Николаевская область -602 случаи; из них 14 летальных; 446 пациентов выздоровели;

-602 случаи; из них 14 летальных; 446 пациентов выздоровели; Одесская область -3315 случаев; из них 47 летальных; 1353 пациенты выздоровели;

-3315 случаев; из них 47 летальных; 1353 пациенты выздоровели; Полтавская область -446 случаев; 15 человек погибли, 331 выздоровела;

-446 случаев; 15 человек погибли, 331 выздоровела; Ровенская область -6111 случаев; 93 человека погибли, 4752 выздоровели;

-6111 случаев; 93 человека погибли, 4752 выздоровели; Сумская область -509 случаев; из них 8 летальных; 349 пациентов выздоровели;

-509 случаев; из них 8 летальных; 349 пациентов выздоровели; Тернопольская область -3035 случаев; 39 человек умерли, 1792 выздоровели;

-3035 случаев; 39 человек умерли, 1792 выздоровели; Харьковская область -3786 случаев; 127 человек умерли, 2175 выздоровели;

-3786 случаев; 127 человек умерли, 2175 выздоровели; Херсонская область -227 случаев; из них 3 летальных; 205 пациентов выздоровели;

-227 случаев; из них 3 летальных; 205 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1163 случаи; из них 24 летальных; 938 пациентов выздоровели;

-1163 случаи; из них 24 летальных; 938 пациентов выздоровели; Черновицкая область -5964 случаи; 216 человек умерли, 4521 выздоровела;

-5964 случаи; 216 человек умерли, 4521 выздоровела; Черкасская область -942 случаи; 37 человек погибли, 716 выздоровели;

-942 случаи; 37 человек погибли, 716 выздоровели; Черниговская область -843 случаи; из них 18 летальных; 528 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 1 августа составляет 30 039. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (281,5) Закарпатской (235,8) и Ивано-Франковской (210,9) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

За сутки исследовано 16 860 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 046 080 ПЦР-исследований.