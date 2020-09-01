В Украине по состоянию на 1 сентября зафиксировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19. Случаи инфицирования подтверждены во всех регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2088 человек: в том числе 104 ребенка и 101 медик.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (262), Одесской области (211), Львовской области (193), Тернопольской области (180), Киеве (176), Ивано-Франковской области (169), Черновицкой области (117).

За сутки скончались еще 48 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2605 человек. При этом выздоровели за сутки еще 688 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 802 пациента.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 123 303 случая коронавируса. Заболели, в том числе, 8077 детей и 11 тыс. 362 медика.

За сутки было сделано 42 тыс. 68 тестирований на коронавирус: из них 22 тыс. 627 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 506 тыс. 655 ПЦР-тестирований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 4044 случая; из них 85 летальных; 2843 пациента выздоровели;

• Волынская область – 5523 случая; 121 человек скончался, 3917 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2398 случаев; из них 49 летальных; 1200 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 1448 случаев; 21 человек скончался, 871 выздоровел;

• Житомирская область – 3382 случая; 68 человек скончались, 1906 выздоровели;

• Закарпатская область – 7600 случаев; 263 человека скончались, 3334 выздоровели;

• Запорожская область – 1627 случаев; из них 25 летальных; 918 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 9348 случаев; 219 человек скончались, 3400 выздоровели;

• Кировоградская область – 816 случаев; из них 46 летальных; 695 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 13 546 случаев; 213 человек скончались, 4382 выздоровели;

• Киевская область – 5755 случаев; 97 человек скончались, 3652 выздоровели;

• Львовская область – 14 703 случая; 402 человека скончались, 4449 выздоровели;

• Луганская область – 320 случаев; в том числе 3 летальных; 190 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 1284 случая; из них 29 летальных; 590 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 7494 случая; 108 человек скончались, 1787 выздоровели;

• Полтавская область – 808 случаев; в том числе 20 летальных; 512 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 9269 случаев; 131 человек скончался, 6617 выздоровели;

• Сумская область – 1532 случая; 24 человека скончались, 695 выздоровели;

• Тернопольская область – 6194 случая; из них 72 летальных; 3088 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 9338 случаев; 207 человек скончались, 3270 выздоровели;

• Херсонская область – 400 случаев; в том числе 12 летальных; 269 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2519 случаев; 46 человек скончались, 1372 выздоровели;

• Черновицкая область – 10 420 случаев; 284 человека скончались, 6273 выздоровели;

• Черкасская область – 1594 случая; 38 человек скончались, 986 выздоровели;

• Черниговская область – 1941 случай; в том числе 22 летальных; 586 пациентов выздоровели.