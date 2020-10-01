По состоянию на 1 октября в Украине второй день подряд зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 4069 человек, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране. Из них 250 детей и 288 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (450), Киеве (377), Днепропетровской области (266), Одесской области (260), Тернопольской области (253), Львовской области (240), Сумской области (212), Житомирской области (165), Черновицкой области (159), Ровенской области (143), Черкасской области (143), Киевской области (140), Ивано-Франковской области (137), Волынской области (135).

За сутки скончались 64 человека. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4193 человека. При этом выздоровели за сутки 2083 пациента. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 94 443 пациента.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 213 028 человек (из них 13 970 детей и 15 538 медиков).

За сутки было проведено 53 022 тестирования на коронавирус (из них 30 167 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 млн 308 тыс. 415 ПЦР-тестирований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 6308 случаев; 116 человек скончались, 4041 выздоровел;

• Волынская область – 8194 случая; 170 человек скончались, 5253 выздоровели;

• Днепропетровская область – 6088 случаев; 114 человек скончались, 3221 выздоровел;

• Донецкая область – 3557 случаев; из них 56 летальных; 1117 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 6088 случаев; 111 человек скончались, 3433 выздоровели;

• Закарпатская область – 9918 случаев; 308 человек скончались, 4798 выздоровели;

• Запорожская область – 4128 случаев; в том числе 64 летальных; 1429 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 13 837 случаев; 318 человек скончались, 6536 выздоровели;

• Кировоградская область – 1127 случаев; из них 57 летальных; 877 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 23 155 случаев; 391 человек скончался, 6941 выздоровел;

• Киевская область – 9279 случаев; 178 человек скончались, 5639 выздоровели;

• Львовская область – 20 590 случаев; 565 человек скончались, 7387 выздоровели;

• Луганская область – 1091 случай; из них 14 летальных; 576 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 3270 случаев; в том числе 77 летальных; 1086 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 13 789 случаев; 208 человек скончались, 2550 выздоровели;

• Полтавская область – 2345 случаев; в том числе 42 летальных; 1072 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 12 554 случая; 167 человек скончались, 10 064 выздоровели;

• Сумская область – 4435 случаев; из них 75 летальных; 1798 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 13 767 случаев; 170 человек скончались, 8183 выздоровели;

• Харьковская область – 19 128 случаев; 354 человека скончались, 4363 выздоровели;

• Херсонская область – 1168 случаев; в том числе 26 летальных; 616 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 6188 случаев; 120 человек скончались, 2645 выздоровели;

• Черновицкая область – 14 605 случаев; 364 человека скончались, 8115 выздоровели;

• Черкасская область – 4165 случаев; из них 57 летальных; 1740 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 4254 случая; 71 человек скончался, 963 выздоровели.