По состоянию на 10 марта в Украине подтверждено более 6,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровело за сутки меньше людей, чем заразилось.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 6377 человек: в частности, заболели 309 детей и 263 медработника.

В больницы были госпитализированы 1904 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

В течение суток умерли 219 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 27 423 человека. Выздоровели за сутки 5687 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 204 тыс. 916 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 416 438 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 64 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 188 тыс. 346 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 644 случая за сутки; всего выявлено 143 161 случай – 2809 человек умерли, 96 686 выздоровели;

• Винницкая область – 575 случаев за сутки; всего зафиксировано 42 797 случаев – 744 пациента умерли, 29 034 выздоровели;

• Волынская область – 125 случаев за сутки; всего подтверждено 41 530 случаев – 659 человек скончались, 37 871 выздоровели;

• Днепропетровская область – 226 случаев за сутки; за все время диагностировано 76 615 случаев – 2040 человек умерли, 69 317 выздоровели;

• Донецкая область – 118 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 48 955 случаев – 1094 пациента умерли, 44 901 выздоровели;

• Житомирская область – 141 случай за сутки; всего выявлено 55 827 случаев – 906 человек скончались, 45 616 вылечились;

• Закарпатская область – 399 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 908 случаев – 1032 пациента умерли, 32 916 выздоровели;

• Запорожская область – 218 случаев за сутки; всего подтверждено 70 969 случаев – 1221 пациент умер, 66 068 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 502 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 70 423 случая – 1308 человек умерли, 51 611 вылечились;

• Киевская область – 320 случаев за сутки; за все время выявлено 79 462 случая – 1301 пациент умер, 70 784 выздоровели;

• Кировоградская область – 31 случай за сутки; всего зафиксировано 11 037 случаев – 392 пациента умерли, 8255 выздоровели;

• Луганская область – 74 случая за сутки; всего подтверждено 15 320 случаев – 479 человек скончались, 14 194 выздоровели;

• Львовская область – 523 случая за сутки; за все время зафиксировано 83 734 случая – 2340 человек умерли, 71 803 вылечились;

• Николаевская область – 229 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 44 269 случаев – 828 человек скончались, 38 688 выздоровели;

• Одесская область – 586 случаев за сутки; всего зафиксировано 89 260 случаев – 1488 человек умерли, 80 767 выздоровели;

• Полтавская область – 153 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 47 412 случаев – 1016 человек умерли, 43 155 выздоровели;

• Ровенская область – 173 случая за сутки; за все время выявлено 50 257 случаев – 643 пациента умерли, 47 664 выздоровели;

• Сумская область – 50 случаев за сутки; всего зафиксировано 49 969 случаев – 707 человек скончались, 46 741 выздоровели;

• Тернопольская область – 148 случаев за сутки; за все время подтверждено 44 711 случаев – 632 пациента умерли, 39 799 вылечились;

• Харьковская область – 270 случаев за сутки; всего диагностировано 87 139 случаев – 1666 человек умерли, 78 376 выздоровели;

• Херсонская область – 6 случаев за сутки; всего выявлено 22 016 случаев – 655 человек скончались, 20 490 выздоровели;

• Хмельницкая область – 152 случая за сутки; за все время подтверждено 50 395 случаев – 927 человек скончались, 45 764 выздоровели;

• Черкасская область – 151 случай за сутки; всего зафиксировано 49 876 случаев – 657 человек скончались, 46 378 выздоровели;

• Черновицкая область – 533 случая за сутки; всего выявлено 59 667 случаев – 1107 человек умерли, 46 421 выздоровели;

• Черниговская область – 30 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 36 729 случаев – 772 пациента умерли, 31 617 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 9 марта в Украине было привито 4362 человека. С начала кампании по вакцинации привито 23 480 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 9 марта:

• Винницкая область – 330 прививок;

• Волынская область – 160 прививок;

• Днепропетровская область – 260 прививок;

• Донецкая область – 660 прививок;

• Житомирская область – 50 прививок;

• Закарпатская область – 90 прививок;

• Запорожская область – 60 прививок;

• Ивано-Франковская область – 72 прививки;

• Киевская область – 320 прививок;

• Кировоградская область – 140 прививок;

• Луганская область – 220 прививок;

• Львовская область – 140 прививок;

• г. Киев – 100 прививок;

• Николаевская область – 70 прививок;

• Одесская область – 180 прививок;

• Полтавская область – 230 прививок;

• Ровенская область – 110 прививок;

• Сумская область – 80 прививок;

• Тернопольская область – 180 прививок;

• Харьковская область – 130 прививок;

• Херсонская область – 150 прививок;

• Хмельницкая область – 110 прививок;

• Черновицкая область – 40 прививок;

• Черниговская область – 90 прививок.

• Черкасская область – 390 прививок.

За сутки наибольшее количество вакцинаций зафиксировано в Донецкой области (660 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).