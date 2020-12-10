По состоянию на 10 декабря в Украине подтверждено более 13,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 13 371 человек: из них 652 ребенка и 580 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

В течение суток скончались 266 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 470 человек. Выздоровели за сутки 13 903 пациента (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 465 021 пациент.

Всего в Украине зафиксировано 858 714 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 67 142 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 279, а методом ИФА – 25 863).

За все время было проведено 4 млн 917 тыс. 780 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 86 437 случаев; 1525 человек скончались, 26 847 выздоровели;

• Винницкая область – 19 206 случаев; 329 человек скончались, 11 256 выздоровели;

• Волынская область – 27 194 случая; 462 человека скончались, 20 023 выздоровели;

• Днепропетровская область – 46 891 случай; 1096 человек скончались, 31 134 выздоровели;

• Донецкая область – 27 678 случаев; 541 пациент скончался, 18 025 выздоровели;

• Житомирская область – 32 987 случаев; 554 человека скончались, 23 841 выздоровел;

• Закарпатская область – 25 344 случая; 570 человек скончались, 16 943 выздоровели;

• Запорожская область – 39 758 случаев; 372 пациента скончались, 7956 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 40 007 случаев; 711 человек скончались, 15 763 выздоровели;

• Киевская область – 46 211 случаев; 789 человек скончались, 18 270 выздоровели;

• Кировоградская область – 6744 случая; 187 пациентов скончались, 2733 выздоровели;

• Луганская область – 7436 случаев; 197 человек скончались, 5492 выздоровели;

• Львовская область – 51 915 случаев; 1427 человек скончались, 35 755 выздоровели;

• Николаевская область – 22 621 случай; 364 человека скончались, 10 158 выздоровели;

• Одесская область – 54 840 случаев; 730 человек скончались, 16 767 выздоровели;

• Полтавская область – 27 772 случая; 587 человек скончались, 18 016 выздоровели;

• Ровенская область – 35 034 случая; 439 человек скончались, 28 855 выздоровели;

• Сумская область – 34 611 случаев; 442 пациента скончались, 20 814 выздоровели;

• Тернопольская область – 30 462 случая; 416 человек скончались, 24 755 выздоровели;

• Харьковская область – 60 992 случая; 850 человек скончались, 42 376 выздоровели;

• Херсонская область – 13 039 случаев; 291 пациент скончался, 6060 выздоровели;

• Хмельницкая область – 33 426 случаев; 506 человек скончались, 23 636 выздоровели;

• Черкасская область – 29 449 случаев; 247 человек скончались, 12 485 выздоровели;

• Черновицкая область – 36 044 случая; 691 пациент скончался, 19 607 выздоровели;

• Черниговская область – 22 616 случаев; 147 человек скончались, 7454 выздоровели.