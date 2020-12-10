Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 13 371 человек: из них 652 ребенка и 580 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
В течение суток скончались 266 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 470 человек.
Выздоровели за сутки 13 903 пациента (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 465 021 пациент.
Всего в Украине зафиксировано 858 714 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 67 142 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 279, а методом ИФА – 25 863).
За все время было проведено 4 млн 917 тыс. 780 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 86 437 случаев; 1525 человек скончались, 26 847 выздоровели;
• Винницкая область – 19 206 случаев; 329 человек скончались, 11 256 выздоровели;
• Волынская область – 27 194 случая; 462 человека скончались, 20 023 выздоровели;
• Днепропетровская область – 46 891 случай; 1096 человек скончались, 31 134 выздоровели;
• Донецкая область – 27 678 случаев; 541 пациент скончался, 18 025 выздоровели;
• Житомирская область – 32 987 случаев; 554 человека скончались, 23 841 выздоровел;
• Закарпатская область – 25 344 случая; 570 человек скончались, 16 943 выздоровели;
• Запорожская область – 39 758 случаев; 372 пациента скончались, 7956 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 40 007 случаев; 711 человек скончались, 15 763 выздоровели;
• Киевская область – 46 211 случаев; 789 человек скончались, 18 270 выздоровели;
• Кировоградская область – 6744 случая; 187 пациентов скончались, 2733 выздоровели;
• Луганская область – 7436 случаев; 197 человек скончались, 5492 выздоровели;
• Львовская область – 51 915 случаев; 1427 человек скончались, 35 755 выздоровели;
• Николаевская область – 22 621 случай; 364 человека скончались, 10 158 выздоровели;
• Одесская область – 54 840 случаев; 730 человек скончались, 16 767 выздоровели;
• Полтавская область – 27 772 случая; 587 человек скончались, 18 016 выздоровели;
• Ровенская область – 35 034 случая; 439 человек скончались, 28 855 выздоровели;
• Сумская область – 34 611 случаев; 442 пациента скончались, 20 814 выздоровели;
• Тернопольская область – 30 462 случая; 416 человек скончались, 24 755 выздоровели;
• Харьковская область – 60 992 случая; 850 человек скончались, 42 376 выздоровели;
• Херсонская область – 13 039 случаев; 291 пациент скончался, 6060 выздоровели;
• Хмельницкая область – 33 426 случаев; 506 человек скончались, 23 636 выздоровели;
• Черкасская область – 29 449 случаев; 247 человек скончались, 12 485 выздоровели;
• Черновицкая область – 36 044 случая; 691 пациент скончался, 19 607 выздоровели;
• Черниговская область – 22 616 случаев; 147 человек скончались, 7454 выздоровели.
- В среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
- Кабинет Министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.