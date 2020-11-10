Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 10 179 человек: из них детей – 410, медработников – 445.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
В течение суток умер еще 191 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 8756 человек.
При этом выздоровели за сутки 5514 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 214 657 пациентов.
Всего в Украине было зафиксировано 479 197 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 68 962 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996).
За все время было проведено 3691258 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 45 667 случаев; 894 человека скончались, 17 004 выздоровели;
• Винницкая область – 12 765 случаев; 229 человек скончались, 7390 выздоровели;
• Волынская область – 16 821 случай; 323 человека скончались, 10 155 выздоровели;
• Днепропетровская область – 18 324 случая; 529 человек скончались, 7625 выздоровели;
• Донецкая область – 14 578 случаев; 206 человек скончались, 4931 выздоровел;
• Житомирская область – 19 616 случаев; 315 человек скончались, 10 584 выздоровели;
• Закарпатская область – 17 620 случаев; 433 человека скончались, 7792 выздоровели;
• Запорожская область – 14 693 случая; 151 человек скончался, 2867 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 25 054 случая; 482 человека скончались, 11 419 выздоровели;
• Киевская область – 21 038 случаев; 494 человека скончались, 9230 выздоровели;
• Кировоградская область – 3204 случая; 107 человек скончались, 1581 выздоровел;
• Луганская область – 4643 случая; 117 человек скончались, 2291 выздоровел;
• Львовская область – 34 304 случая; 995 человек скончались, 21 679 выздоровели;
• Николаевская область – 10 787 случаев; 216 человек скончались, 3280 выздоровели;
• Одесская область – 29 336 случаев; 426 человек скончались, 7505 выздоровели;
• Полтавская область – 12 723 случая; 246 человек скончались, 5650 выздоровели;
• Ровенская область – 22 622 случая; 287 человек скончались, 16 757 выздоровели;
• Сумская область – 15 297 случаев; 236 человек скончались, 5988 выздоровели;
• Тернопольская область – 22 389 случаев; 297 человек скончались, 17 959 выздоровели;
• Харьковская область – 44 466 случаев; 594 человека скончались, 10 890 выздоровели;
• Херсонская область – 5833 случая; 111 человек скончались, 2345 выздоровели;
• Хмельницкая область – 20 328 случаев; 343 человека скончались, 10 078 выздоровели;
• Черкасская область – 10 919 случаев; 123 человека скончались, 6323 выздоровели;
• Черновицкая область – 25 835 случаев; 513 человек скончались, 11 491 выздоровел;
• Черниговская область – 10 335 случаев; 89 человек скончались, 1843 выздоровели.
- Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение тех больных, которые нуждаются в немедленном лечении и пациентов с COVID-19.