Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 179 человек: из них детей – 410, медработников – 445.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

В течение суток умер еще 191 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 8756 человек.

При этом выздоровели за сутки 5514 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 214 657 пациентов.