По состоянию на 10 февраля в Украине подтверждено более 3,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в два раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 3409 человек: в частности, заболели 244 ребенка и 298 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2046 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской области (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

В течение суток скончались 163 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 934 человека. Выздоровели за сутки 7768 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 092 тыс. 376 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 253 055 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 767 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).

За время эпидемии в Украине сделано 6 447 576 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 297 случаев за сутки; всего выявлено 130 864 случая – 2473 пациента скончались, 82 684 выздоровели;

• Винницкая область – 271 случай за сутки; всего зафиксировано 28 788 случаев – 550 человек скончались, 24 488 выздоровели;

• Волынская область – 111 случаев за сутки; за все время обнаружено 37 670 случаев – 600 человек скончались, 35 172 выздоровели;

• Днепропетровская область – 120 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 69 376 случаев – 1883 пациента скончались, 63 723 выздоровели;

• Донецкая область – 98 случаев за сутки; всего выявлено 45 125 случаев – 1000 человек скончались, 41 714 выздоровели;

• Житомирская область – 61 случай за сутки; за время эпидемии обнаружено 45 670 случаев – 773 пациента скончались, 42 357 выздоровели;

• Закарпатская область – 238 случаев за сутки; за все время зафиксировано 33 636 случаев – 776 человек скончались, 28 691 выздоровел;

• Запорожская область – 214 случаев за сутки; всего обнаружено 67 490 случаев – 929 человек скончались, 62 332 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 410 случаев за сутки; всего выявлено 52 551 случай – 1014 пациентов скончались, 44 447 выздоровели;

• Киевская область – 150 случаев за сутки; всего зафиксировано 70 878 случаев – 1169 человек скончались, 62 370 выздоровели;

• Кировоградская область – 43 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 10 027 случаев – 342 пациента скончались, 7452 выздоровели;

• Луганская область – 36 случаев за сутки; всего выявлено 14 339 случаев – 426 человек скончались, 12 561 выздоровел;

• Львовская область – 117 случаев за сутки; всего обнаружено 73 163 случая – 2151 пациент скончался, 64 698 выздоровели;

• Николаевская область – 37 случаев за сутки; за все время подтверждено 39 848 случаев – 725 человек скончались, 30 595 выздоровели;

• Одесская область – 115 случаев за сутки; всего обнаружено 82 744 случая – 1360 человек скончались, 74 864 выздоровели;

• Полтавская область – 132 случая за сутки; всего зафиксировано 44 204 случая – 930 человек скончались, 40 909 выздоровели;

• Ровенская область – 103 случая за сутки; за все время подтверждено 46 837 случаев – 590 человек скончались, 44 541 выздоровел;

• Сумская область – 48 случаев за сутки; всего выявлено 46 586 случаев – 635 человек скончались, 44 112 выздоровели;

• Тернопольская область – 105 случаев за сутки; всего зафиксировано 38 940 случаев – 555 человек скончались, 36 504 выздоровели;

• Харьковская область – 188 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 79 591 случай – 1455 человек скончались, 72 862 выздоровели;

• Херсонская область – 50 случаев за сутки; всего выявлено 21 129 случаев – 602 пациента скончались, 19 150 выздоровели;

• Хмельницкая область – 136 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 044 случая – 816 человек скончались, 42 098 выздоровели;

• Черкасская область – 108 случаев за сутки; всего подтверждено 46 753 случая – 584 человека скончались, 42 975 выздоровели;

• Черновицкая область – 191 случай за сутки; всего обнаружено 47 383 случая – 911 человек скончались, 41 791 выздоровели;

• Черниговская область – 30 случаев за сутки; за все время выявлено 34 419 случаев – 685 человек скончались, 29 286 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.