Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 августа

По состоянию на 9:00 10 августа в Украине зафиксировано 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В частности, за минувшие сутки - 1008 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Среди подтвержденных случаев, которые зарегистрировали прошедшие сутки, 65 детей и 42 медработника. Госпитализированы 202 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 25 летальных случаев, выздоровели 387 пациентов.

За сутки было проведено 13 301 тестирование, из них 10 083 исследования – методом ПЦР и 3218 – ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.

За весь период эпидемии в Украине зафиксировано 1922 летальных случая, в то же время, 44 359 пациентов выздоровели.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2985 случаев; из них 62 летальных; 2235 пациентов выздоровели;

Волынская область – 4327 случаев; 93 человека умерли; 3165 выздоровели;

Днепропетровская область – 1571 случай; из них 33 летальных; 1132 пациенты выздоровели;

Донецкая область – 976 случаев; из них 13 летальных; 744 пациента выздоровели;

Житомирская область – 2154 случая; 43 человека умерло, 1524 выздоровели;

Закарпатская область – 5809 случаев; 222 человека погибли, 2497 выздоровели;

Запорожская область – 953 случаев; из них 22 летальных; 652 пациента выздоровели;

Ивано-Франковская область – 5797 случаев; 156 человек умерли, 2203 выздоровели;

Кировоградская область – 724 случая; из них 39 летальных; 649 пациентов выздоровели;

Киев – 9564 случая; 147 человек умерли, 3215 выздоровели;

Киевская область – 4197 случаев; 69 человек погибли, 2962 выздоровели;

Львовская область – 10981 случаев; 305 человек умерли, 2936 выздоровели;

Луганская область – 155 случаев; из них 1 летальный; 116 пациентов выздоровели;

Николаевская область – 716 случаев; из них 17 летальных; 483 пациента выздоровели;

Одесская область – 4230 случаев; из них 71 летальный; 1403 пациента выздоровели;

Полтавская область – 497 случаев; 15 человек погибли, 353 выздоровели;

Ровенская область – 6923 случая; 104 человека погибли, 5286 выздоровели;

Сумская область – 699 случаев; из них 9 летальных; 404 пациента выздоровели;

Тернопольская область – 3324 случая; 41 человек умер, 2092 выздоровели;

Харьковская область – 4901 случай; 144 человека умерли, 2512 выздоровели;

Херсонская область – 269 случаев; из них 4 летальных; 213 пациента выздоровели;

Хмельницкая область -1368 случаи; из них 29 летальных; 1037 пациентов выздоровели;

Черновицкая область – 6777 случаев; 228 человек погибли, 5215 выздоровели;

Черкасская область – 1036 случаев; 37 человек погибли, 770 выздоровели;

Черниговская область – 1024 случая; из них 18 летальных; 564 пациентов выздоровели.