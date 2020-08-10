Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 августа

Covid-19 Украина

обновлено 10.08.2020 в 15:03

Всего:

81957(+1008)

Болеют:

35676(+1008)

Выздоровели:

44359(+387)

Умерло:

1922(+25)

15:47 Лукашенко заявил, что Интернет в Беларуси отключили из-за рубежа
15:22 В Беларуси на металлургическом заводе началась забастовка
15:12 Лукашенко назвал «овцами» участников протестов в Беларуси
14:55 В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг: фото, видео
14:51 В Киеве резко ухудшится погода: ожидается ливень и шквальный ветер
14:38 Скончался музыкальный продюсер культовых рок-групп Мартин Берч
14:36 Ляшко поздравил Лукашенко с «заслуженной» победой, но после критики удалил пост
14:27 «П*здец»: «Слуга народа» Богуцкая прокомментировала поздравление Лукашенко от своего коллеги
Эксклюзив
13:47 В Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США – фото
13:09 Правозащитники заявили о гибели одного человека в ходе протестов в Минске: в МВД отрицают
12:38 Выборы в Беларуси: у Тихановской не признали официальные итоги голосования
12:03 Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах
11:31 В Киеве за сутки подтвердили 66 новых случаев коронавируса
11:19 В Черновицкой области снова фиксируют вспышку COVID-19
09:33 Количество больных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек
09:02 Из-за политики Трампа и налогов рекордное количество людей отказывается от гражданства США
08:03 Сегодня в западных и центральных областях ожидаются дожди
01:28 Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась с призывом к силовикам
00:52 «Слуга народа» Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах
00:37 Кордоны милиции, стычки и задержания: как в Минске проходят протесты

09 августа

23:54 Протесты в Беларуси: милиция встала на сторону людей в двух городах
23:17 В Германии разрешат воссоединиться парам, которых разлучил коронавирус
23:16 В Минске заблокировали часть станций метро
22:52 В Беларуси обновили данные ЦИК: за Лукашенко 81%
22:37 В Беларуси перестали работать сайты сайты крупных СМИ

Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 августа

По состоянию на 9:00 10 августа в Украине зафиксировано 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В частности, за минувшие сутки - 1008 новых случаев коронавируса.

Понедельник, 10 августа 2020, 15:50

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Среди подтвержденных случаев, которые зарегистрировали прошедшие сутки, 65 детей и 42 медработника. Госпитализированы 202 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 25 летальных случаев, выздоровели 387 пациентов.

За сутки было проведено 13 301 тестирование, из них 10 083 исследования – методом ПЦР и 3218 – ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.

За весь период эпидемии в Украине зафиксировано 1922 летальных случая, в то же время, 44 359 пациентов выздоровели.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область – 2985 случаев; из них 62 летальных; 2235 пациентов выздоровели;
  • Волынская область – 4327 случаев; 93 человека умерли; 3165 выздоровели;
  • Днепропетровская область – 1571 случай; из них 33 летальных; 1132 пациенты выздоровели;
  • Донецкая область – 976 случаев; из них 13 летальных; 744 пациента выздоровели;
  • Житомирская область – 2154 случая; 43 человека умерло, 1524 выздоровели;
  • Закарпатская область – 5809 случаев; 222 человека погибли, 2497 выздоровели;
  • Запорожская область – 953 случаев; из них 22 летальных; 652 пациента выздоровели;
  • Ивано-Франковская область – 5797 случаев; 156 человек умерли, 2203 выздоровели;
  • Кировоградская область – 724 случая; из них 39 летальных; 649 пациентов выздоровели;
  • Киев – 9564 случая; 147 человек умерли, 3215 выздоровели;
  • Киевская область – 4197 случаев; 69 человек погибли, 2962 выздоровели;
  • Львовская область – 10981 случаев; 305 человек умерли, 2936 выздоровели;
  • Луганская область – 155 случаев; из них 1 летальный; 116 пациентов выздоровели;
  • Николаевская область – 716 случаев; из них 17 летальных; 483 пациента выздоровели;
  • Одесская область – 4230 случаев; из них 71 летальный; 1403 пациента выздоровели;
  • Полтавская область – 497 случаев; 15 человек погибли, 353 выздоровели;
  • Ровенская область – 6923 случая; 104 человека погибли, 5286 выздоровели;
  • Сумская область – 699 случаев; из них 9 летальных; 404 пациента выздоровели;
  • Тернопольская область – 3324 случая; 41 человек умер, 2092 выздоровели;
  • Харьковская область – 4901 случай; 144 человека умерли, 2512 выздоровели;
  • Херсонская область – 269 случаев; из них 4 летальных; 213 пациента выздоровели;
  • Хмельницкая область -1368 случаи; из них 29 летальных; 1037 пациентов выздоровели;
  • Черновицкая область – 6777 случаев; 228 человек погибли, 5215 выздоровели;
  • Черкасская область – 1036 случаев; 37 человек погибли, 770 выздоровели;
  • Черниговская область – 1024 случая; из них 18 летальных; 564 пациентов выздоровели.

Теги: МОЗ, Коронавирус, РНБО, карантин, статистика

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться