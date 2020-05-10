Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 мая

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В частности, за сутки зафиксировали 522 случая болезни. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (151 за последние сутки) и 391 – умерли (15 за сутки).
Больше всего случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 2268, в Киеве – 1805 и Ивано-Франковской области – 1116.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 544 случая;
- Волынская область – 470 случаев;
- Днепропетровская область – 704 случая;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 517 случаев;
- Закарпатская область – 695 случаев;
- Запорожская область – 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
- Кировоградская область – 416 случаев;
- г. Киев – 1805 случаев;
- Киевская область – 972 случая;
- Львовская область – 753 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 221 случай;
- Одесская область – 636 случаев;
- Полтавская область – 246 случаев;
- Ровенская область – 926 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 999 случаев;
- Харьковская область – 572 случая;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 175 случаев;
- Черновицкая область – 2268 случаев;
- Черкасская область – 341 случай;
- Черниговская область – 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 года в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщение о подозрении на COVID-19.
- 9 мая сообщалось, что в Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки.