Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 мая

По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировали 15 232 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки выздоровел 151 пациент, а 15 - умерли.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В частности, за сутки зафиксировали 522 случая болезни. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (151 за последние сутки) и 391 – умерли (15 за сутки).

Больше всего случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 2268, в Киеве – 1805 и Ивано-Франковской области – 1116.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 544 случая;

Волынская область – 470 случаев;

Днепропетровская область – 704 случая;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 517 случаев;

Закарпатская область – 695 случаев;

Запорожская область – 328 случаев;

Ивано-Франковская область – 1116 случаев;

Кировоградская область – 416 случаев;

г. Киев – 1805 случаев;

Киевская область – 972 случая;

Львовская область – 753 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 221 случай;

Одесская область – 636 случаев;

Полтавская область – 246 случаев;

Ровенская область – 926 случаев;

Сумская область – 154 случая;

Тернопольская область – 999 случаев;

Харьковская область – 572 случая;

Херсонская область – 159 случаев;

Хмельницкая область – 175 случаев;

Черновицкая область – 2268 случаев;

Черкасская область – 341 случай;

Черниговская область – 73 случая.