Covid-19 Украина

обновлено 10.05.2020 в 10:02

Всего:

15232(+522)

Болеют:

11781(+522)

Выздоровели:

3060

Умерло:

391(+15)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 мая

По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировали 15 232 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки выздоровел 151 пациент, а 15 - умерли.

Воскресенье, 10 мая 2020, 10:51

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В частности, за сутки зафиксировали 522 случая болезни. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (151 за последние сутки) и 391 – умерли (15 за сутки).

Больше всего случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 2268, в Киеве – 1805 и Ивано-Франковской области – 1116.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 544 случая;
  • Волынская область – 470 случаев;
  • Днепропетровская область – 704 случая;
  • Донецкая область – 100 случаев;
  • Житомирская область – 517 случаев;
  • Закарпатская область – 695 случаев;
  • Запорожская область – 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
  • Кировоградская область – 416 случаев;
  • г. Киев – 1805 случаев;
  • Киевская область – 972 случая;
  • Львовская область – 753 случая;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 221 случай;
  • Одесская область – 636 случаев;
  • Полтавская область – 246 случаев;
  • Ровенская область – 926 случаев;
  • Сумская область – 154 случая;
  • Тернопольская область – 999 случаев;
  • Харьковская область – 572 случая;
  • Херсонская область – 159 случаев;
  • Хмельницкая область – 175 случаев;
  • Черновицкая область – 2268 случаев;
  • Черкасская область – 341 случай;
  • Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 года в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщение о подозрении на COVID-19.

Теги: Коронавирус, МОЗ, статистика

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