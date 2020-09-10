Об этом сообщает пресс-центр МОЗ.

10 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальные, 65877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 2582 новых случая. Всего проведены 1778483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1174 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4606 случаев;

Волынская область – 6092 случая;

Днепропетровская область – 3012 случаев;

Донецкая область – 1852 случая;

Житомирская область – 3938 случаев;

Закарпатская область – 8359 случаев;

Запорожская область – 2081 случай;

Ивано-Франковская область – 10 802 случая;

Кировоградская область – 874 случая;

г. Киев – 16119 случаев;

Киевская область – 6554 случая;

Львовская область – 16 452 случая;

Луганская область – 503 случая;

Николаевская область – 1766 случаев;

Одесская область – 8874 случая;

Полтавская область – 1069 случаев;

Ровенская область – 10 073 случая;

Сумская область – 2187 случаев;

Тернопольская область – 8075 случаев;

Харьковская область – 11 832 случая;

Херсонская область – 558 случаев;

Хмельницкая область – 3497 случаев;

Черновицкая область – 11 715 случаев;

Черкасская область – 2177 случаев;

Черниговская область – 2545 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 в Центр поступило 2925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.