Об этом сообщает пресс-центр МОЗ.
10 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальные, 65877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 2582 новых случая. Всего проведены 1778483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1174 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 4606 случаев;
- Волынская область – 6092 случая;
- Днепропетровская область – 3012 случаев;
- Донецкая область – 1852 случая;
- Житомирская область – 3938 случаев;
- Закарпатская область – 8359 случаев;
- Запорожская область – 2081 случай;
- Ивано-Франковская область – 10 802 случая;
- Кировоградская область – 874 случая;
- г. Киев – 16119 случаев;
- Киевская область – 6554 случая;
- Львовская область – 16 452 случая;
- Луганская область – 503 случая;
- Николаевская область – 1766 случаев;
- Одесская область – 8874 случая;
- Полтавская область – 1069 случаев;
- Ровенская область – 10 073 случая;
- Сумская область – 2187 случаев;
- Тернопольская область – 8075 случаев;
- Харьковская область – 11 832 случая;
- Херсонская область – 558 случаев;
- Хмельницкая область – 3497 случаев;
- Черновицкая область – 11 715 случаев;
- Черкасская область – 2177 случаев;
- Черниговская область – 2545 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 в Центр поступило 2925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.
- В Украине 8 сентября подтвердили 2551 новый случай коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.