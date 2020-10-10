Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 октября

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Всего, по состоянию на 9:00 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112570 пациентов выздоровели.
Среди заболевших за прошедшие сутки – 311 детей, а также 203 медицинских работника. Были госпитализированы 990 человек – это наибольшее количество госпитализации за все время эпидемии.
За прошедшие сутки выздоровели 1920 пациентов, а умерли – 108, что является рекордным показателем смертности от начала эпидемии.
Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402) и Одесской (338) областях.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 7466 случаев;
- Волынская область – 9527 случаев;
- Днепропетровская область – 8580 случаев;
- Донецкая область – 5599 случаев;
- Житомирская область – 8024 случая;
- Закарпатская область – 10 761 случай;
- Запорожская область – 5346 случаев;
- Ивано-Франковская область – 15 000 случаев;
- Кировоградская область – 1288 случаев;
- г. Киев – 26995 случаев;
- Киевская область – 10892 случая;
- Львовская область – 22 386 случаев;
- Луганская область – 1712 случаев;
- Николаевская область – 4394 случая;
- Одесская область – 16 445 случаев;
- Полтавская область – 4206 случаев;
- Ровенская область – 14 259 случаев;
- Сумская область – 6633 случая;
- Тернопольская область – 15 590 случаев;
- Харьковская область – 23 852 случая;
- Херсонская область – 1806 случаев;
- Хмельницкая область – 8464 случая;
- Черновицкая область – 16 137 случаев;
- Черкасская область – 5479 случаев;
- Черниговская область – 5425 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.