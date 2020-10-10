Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 октября

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а также рекордную смертность.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Всего, по состоянию на 9:00 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112570 пациентов выздоровели.

Среди заболевших за прошедшие сутки – 311 детей, а также 203 медицинских работника. Были госпитализированы 990 человек – это наибольшее количество госпитализации за все время эпидемии.

За прошедшие сутки выздоровели 1920 пациентов, а умерли – 108, что является рекордным показателем смертности от начала эпидемии.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402) и Одесской (338) областях.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7466 случаев;

Волынская область – 9527 случаев;

Днепропетровская область – 8580 случаев;

Донецкая область – 5599 случаев;

Житомирская область – 8024 случая;

Закарпатская область – 10 761 случай;

Запорожская область – 5346 случаев;

Ивано-Франковская область – 15 000 случаев;

Кировоградская область – 1288 случаев;

г. Киев – 26995 случаев;

Киевская область – 10892 случая;

Львовская область – 22 386 случаев;

Луганская область – 1712 случаев;

Николаевская область – 4394 случая;

Одесская область – 16 445 случаев;

Полтавская область – 4206 случаев;

Ровенская область – 14 259 случаев;

Сумская область – 6633 случая;

Тернопольская область – 15 590 случаев;

Харьковская область – 23 852 случая;

Херсонская область – 1806 случаев;

Хмельницкая область – 8464 случая;

Черновицкая область – 16 137 случаев;

Черкасская область – 5479 случаев;

Черниговская область – 5425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.