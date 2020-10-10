Covid-19 Украина

обновлено 10.10.2020 в 13:02

Всего:

256266(+5728)

Болеют:

138809(+5728)

Выздоровели:

112570(+1920)

Умерло:

4887(+108)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 октября

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а также рекордную смертность.

Суббота, 10 октября 2020, 14:17

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Всего, по состоянию на 9:00 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112570 пациентов выздоровели.

Среди заболевших за прошедшие сутки – 311 детей, а также 203 медицинских работника. Были госпитализированы 990 человек – это наибольшее количество госпитализации за все время эпидемии.

За прошедшие сутки выздоровели 1920 пациентов, а умерли – 108, что является рекордным показателем смертности от начала эпидемии.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402) и Одесской (338) областях.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 7466 случаев;
  • Волынская область – 9527 случаев;
  • Днепропетровская область – 8580 случаев;
  • Донецкая область – 5599 случаев;
  • Житомирская область – 8024 случая;
  • Закарпатская область – 10 761 случай;
  • Запорожская область – 5346 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 15 000 случаев;
  • Кировоградская область – 1288 случаев;
  • г. Киев – 26995 случаев;
  • Киевская область – 10892 случая;
  • Львовская область – 22 386 случаев;
  • Луганская область – 1712 случаев;
  • Николаевская область – 4394 случая;
  • Одесская область – 16 445 случаев;
  • Полтавская область – 4206 случаев;
  • Ровенская область – 14 259 случаев;
  • Сумская область – 6633 случая;
  • Тернопольская область – 15 590 случаев;
  • Харьковская область – 23 852 случая;
  • Херсонская область – 1806 случаев;
  • Хмельницкая область – 8464 случая;
  • Черновицкая область – 16 137 случаев;
  • Черкасская область – 5479 случаев;
  • Черниговская область – 5425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Теги: Коронавирус, одужали, померлі, рекорд, смертність, госпитализация, статистика

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