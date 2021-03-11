По состоянию на 11 марта в Украине подтверждено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти вдвое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 9084 человек: в частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 4250 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

В течение суток умерли 262 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 27 685 человек. Выздоровели за сутки 5330 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 210 тыс. 246 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 425 522 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 106 464 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 235 тыс. 711 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 853 случая за сутки; всего выявлено 144 014 случаев – 2834 пациента умерли, 97 220 выздоровели;

• Винницкая область – 659 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 456 случаев – 751 пациент умер, 29 379 выздоровели;

• Волынская область – 171 случай за сутки; всего подтверждено 41 701 случай – 665 человек скончались, 38 197 выздоровели;

• Днепропетровская область – 339 случаев за сутки; за все время диагностировано 76 954 случая – 2062 пациента умерли, 69 593 выздоровели;

• Донецкая область – 276 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 231 случай – 1106 человек умерли, 44 990 выздоровели;

• Житомирская область – 384 случая за сутки; всего зафиксировано 56 211 случаев – 918 человек скончались, 45 849 выздоровели;

• Закарпатская область – 463 случая за сутки; всего подтверждено 45 371 случай – 1050 человек умерли, 33 250 выздоровели;

• Запорожская область – 249 случаев за сутки; всего диагностировано 71 218 случаев – 1231 пациент умер, 66 165 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 533 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 70 956 случаев – 1323 пациента умерли, 51 928 выздоровели;

• Киевская область – 510 случаев за сутки; за все время выявлено 79 972 случая – 1320 человек умерли, 71 155 выздоровели;

• Кировоградская область – 68 случаев за сутки; всего зафиксировано 11 105 случаев – 397 человек скончались, 8299 выздоровели;

• Луганская область – 67 случаев за сутки; всего подтверждено 15 387 случаев – 481 пациент умер, 14 253 выздоровели;

• Львовская область – 600 случаев за сутки; за все время диагностировано 84 334 случая – 2352 пациента умерли, 72 068 выздоровели;

• Николаевская область – 143 случая за сутки; всего выявлено 44 412 случаев – 842 пациента умерли, 38 899 выздоровели;

• Одесская область – 588 случаев за сутки; всего зафиксировано 89 848 случаев – 1505 человек умерли, 80 976 выздоровели;

• Полтавская область – 358 случаев за сутки; всего подтверждено 47 770 случаев – 1025 человек умерли, 43 263 выздоровели;

• Ровенская область – 267 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 50 524 случая – 645 человек скончались, 47 827 выздоровели;

• Сумская область – 185 случаев за сутки; за все время выявлено 50 154 случая – 715 человек скончались, 46 829 выздоровели;

• Тернопольская область – 355 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 066 случаев – 636 человек скончались, 40 059 выздоровели;

• Харьковская область – 558 случаев за сутки; всего подтверждено 87 697 случаев – 1675 человек умерли, 78 684 вылечились;

• Херсонская область – 44 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 22 060 случаев – 659 человек скончались, 20 504 вылечились;

• Хмельницкая область – 507 случаев за сутки; за все время диагностировано 50 902 случая – 939 человек скончались, 45 968 выздоровели;

• Черкасская область – 254 случая за сутки; всего выявлено 50 130 случаев – 662 пациента умерли, 46 592 выздоровели;

• Черновицкая область – 587 случаев за сутки; всего подтверждено 60 254 случая – 1116 человек умерли, 46 563 выздоровели;

• Черниговская область – 66 случаев за сутки; всего диагностировано 36 795 случаев – 776 человек скончались, 31 736 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 10 марта в Украине было привито 5898 человек. С начала кампании по вакцинации привито 29 378 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах 10 марта:

• Винницкая область – 420 прививок;

• Волынская область – 160 прививок;

• Днепропетровская область – 469 прививок;

• Донецкая область – 370 прививок;

• Житомирская область – 132 прививки;

• Закарпатская область – 50 прививок;

• Запорожская область – 210 прививок;

• Ивано-Франковская область – 198 прививок;

• Киевская область – 470 прививок;

• Кировоградская область – 160 прививок;

• Луганская область – 250 прививок;

• Львовская область – 269 прививок;

• г. Киев – 100 прививок;

• Николаевская область – 150 прививок;

• Одесская область – 250 прививок;

• Полтавская область – 380 прививок;

• Ровенская область – 170 прививок;

• Сумская область – 260 прививок;

• Тернопольская область – 500 прививок;

• Харьковская область – 100 прививок;

• Херсонская область – 310 прививок;

• Хмельницкая область – 100 прививок;

• Черновицкая область – 120 прививок;

• Черниговская область – 40 прививок.

• Черкасская область – 260 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее – в Закарпатской области (494 прививки).