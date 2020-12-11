По состоянию на 11 декабря в Украине подтверждено более 13,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 13 514 человек: из них 638 детей и 690 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

В течение суток скончались 285 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 755 человек. Выздоровели за сутки 15 327 пациентов (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 480 348 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 872 228 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 60 847 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 39 519, а методом ИФА – 21 328).

За все время было проведено 4 млн 957 тыс. 299 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 88 317 случаев; 1551 пациент скончался, 27 769 выздоровели;

• Винницкая область – 19 481 случай; 331 пациент скончался, 11 407 выздоровели;

• Волынская область – 27 537 случаев; 464 человека скончались, 20 452 выздоровели;

• Днепропетровская область – 47 650 случаев; 1116 человек скончались, 32 223 выздоровели;

• Донецкая область – 28 391 случай; 568 человек скончались, 18 652 выздоровели;

• Житомирская область – 33 405 случаев; 558 человек скончались, 24 445 выздоровели;

• Закарпатская область – 25 693 случая; 575 человек скончались, 17 676 выздоровели;

• Запорожская область – 40 653 случая; 372 пациента скончались, 8826 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 40 282 случая; 718 человек скончались, 16 050 выздоровели;

• Киевская область – 46 998 случаев; 805 человек скончались, 18 864 выздоровели;

• Кировоградская область – 6921 случай; 194 человека скончались, 2790 выздоровели;

• Луганская область – 7615 случаев; 202 пациента скончались, 5557 выздоровели;

• Львовская область – 52 578 случаев; 1436 человек скончались, 36 429 выздоровели;

• Николаевская область – 22 980 случаев; 374 человека скончались, 10 445 выздоровели;

• Одесская область – 55 714 случаев; 758 человек скончались, 18 436 выздоровели;

• Полтавская область – 28 435 случаев; 592 человека скончались, 18 357 выздоровели;

• Ровенская область – 35 452 случая; 441 пациент скончался, 29 375 выздоровели;

• Сумская область – 34 996 случаев; 452 пациента скончались, 21 892 выздоровели;

• Тернопольская область – 30 738 случаев; 418 человек скончались, 25 141 выздоровел;

• Харьковская область – 61 424 случая; 859 человек скончались, 44 140 выздоровели;

• Херсонская область – 13 401 случай; 301 пациент скончался, 6096 выздоровели;

• Хмельницкая область – 33 958 случаев; 514 человек скончались, 24 116 выздоровели;

• Черкасская область – 30 133 случая; 254 человека скончались, 12 946 выздоровели;

• Черновицкая область – 36 286 случаев; 696 человек скончались, 20 035 выздоровели;

• Черниговская область – 23 190 случаев; 206 человек скончались, 8229 выздоровели.