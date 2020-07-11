В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 25 661 выздоровел, 1372 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 800 человек: из них 53 ребенка и 48 медиков.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 125, Львовской области – 119, Закарпатской области – 108.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область- 2081 случай; из них 36 летальных; 1522 пациенты выздоровели;

Волынская область- 2987 случаев; 72 человека погибли, 1585 выздоровели;

Днепропетровская область- 1140 случаев; 23 человека умерли, 1022 выздоровели;

Донецкая область- 758 случаев; из них 10 летальных; 249 пациентов выздоровели;

Житомирская область- 1521 случай; 34 человека погибли, 1129 выздоровели;

Закарпатская область- 3842 случая; 138 человек умерли, 1197 выздоровели;

Запорожская область- 612 случаев; из них 20 летальных; 509 пациентов выздоровели;

Ивано-Франковская область- 2971 случай; 109 человек умерли, 1228 выздоровели;

город Киев-6115 случаев; 124 человека погибли, 2058 выздоровели;

Киевская область- 2986 случаев; 57 человек погибли, 1796 выздоровели;

Кировоградская область- 670 случаев; из них 33 летальных; 585 пациентов выздоровели;

Луганская область- 93 случая; 73 пациенты выздоровели;

Львовская область- 6882 случая; 181 человек умер, 1009 выздоровели;

Николаевская область- 477 случаев; из них 11 летальных; 369 пациентов выздоровели;

Одесская область- 2141 случай; 27 человек погибли, 947 выздоровели;

Полтавская область- 331 случай; из них 13 летальных; 297 пациентов выздоровели;

Ровенская область- 4520 случаев; 80 человек погибли, 2699 выздоровели;

Сумская область- 337 случаев; из них 5 летальных; 291 пациент выздоровел;

Тернопольская область- 2217 случаев; 33 человека погибли, 1368 выздоровели;

Харьковская область- 2621 случай; 103 человека погибли, 1357 выздоровели;

Херсонская область- 204 случая; из них 3 летальных; 186 пациентов выздоровели;

Хмельницкая область- 888 случаев; 20 человек погибли, 645 выздоровели;

Черкасская область- 738 случаев; из них 29 летальных; 589 пациентов выздоровели;

Черновицкая область- 5117 случаев; 197 человек умерли, 2669 выздоровели;

Черниговская область- 594 случая; из них 14 летальных; 282 пациенты выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 11 июля составляет 25 810. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (249,8), Львовской (226,7) и Закарпатской (200) областях.

Сейчас госпитализированы 3912 человек, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14034 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 431 пациент.

Заболевание было подтверждено в 3802 детей и 7261 медика, из них 4920 медработников выздоровели.

38 809 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 122 65 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 786 402 образцы и ИФА 344 929 образцов.