По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано более 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 611 человек: из них 350 детей и 493 медика.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

В течение суток умер 191 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 8947 человек. Выздоровели за сутки 6802 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 221 459 человек.

Всего в Украине было зафиксировано 489 808 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 73 285 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).

За все время было проведено 3 млн 735 тыс. 166 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 46 632 случая; 914 человек скончались, 17 473 выздоровели;

• Винницкая область – 12 970 случаев; 229 человек скончались, 7528 выздоровели;

• Волынская область – 17 236 случаев; 332 пациента скончались, 10 609 выздоровели;

• Днепропетровская область – 18 690 случаев; 537 человек скончались, 7775 выздоровели;

• Донецкая область – 15 066 случаев; 217 человек скончались, 5433 выздоровели;

• Житомирская область – 20 194 случая; 329 человек скончались, 10 933 выздоровели;

• Закарпатская область – 18 056 случаев; 438 человек скончались, 7873 выздоровели;

• Запорожская область – 15 285 случаев; 151 человек скончался, 2867 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 25 643 случая; 488 пациентов скончались, 11 609 выздоровели;

• Киевская область – 21 731 случай; 510 человек скончались, 9337 выздоровели;

• Кировоградская область – 3280 случаев; 111 человек скончались, 1610 выздоровели;

• Луганская область – 4738 случаев; 120 человек скончались, 2454 выздоровели;

• Львовская область – 34 988 случаев; 1012 пациентов скончались, 22 667 выздоровели;

• Николаевская область – 11 092 случая; 221 человек скончался, 3334 выздоровели;

• Одесская область – 30 041 случай; 437 человек скончались, 7577 выздоровели;

• Полтавская область – 13 143 случая; 258 человек скончались, 5813 выздоровели;

• Ровенская область – 23 035 случаев; 293 пациента скончались, 17 267 выздоровели;

• Сумская область – 15 662 случая; 243 человека скончались, 6182 выздоровели;

• Тернопольская область – 22 549 случаев; 299 человек скончались, 18 141 выздоровел;

• Харьковская область – 44 948 случаев; 605 человек скончались, 12 037 выздоровели;

• Херсонская область – 6075 случаев; 120 пациентов скончались, 2367 выздоровели;

• Хмельницкая область – 20 826 случаев; 348 человек скончались, 10 411 выздоровели;

• Черкасская область – 11 063 случая; 126 человек скончались, 6516 выздоровели;

• Черновицкая область – 26 301 случай; 520 человек скончались, 11 653 выздоровели;

• Черниговская область – 10 564 случая; 89 пациентов скончались, 1993 выздоровели.