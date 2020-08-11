Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья Украины (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за минувшие сутки заболели 1158 человек: из них 66 детей и 75 медиков.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили: во Львовской области (161), Одесской области (134), Харьковской области (129), Киеве (123), Ивано-Франковской области (114), Ровенской области (95) и Черновицкой области (90).
Новых случаев не обнаружено лишь в Днепропетровской области.
За сутки скончались еще 29 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1951 летальный случай.
В то же время еще 575 пациентов выздоровели. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 44 тыс. 934 пациента.
За все время эпидемии в Украине заболели 83 тысячи 115 человек: из них 5779 детей и 9335 медиков.
За сутки было проведено 32 тыс. 412 тестирований на коронавирус: из них 16 тыс. 127 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).
С начала эпидемии было проведено 1 млн 195 тыс. 561 ПЦР-исследование.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 3002 случая; 63 человека скончались, 2263 выздоровели;
• Волынская область – 4375 случаев; из них 94 летальных; 3196 человек выздоровели;
• Днепропетровская область – 1571 случай; из них 35 летальных; 1146 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 982 случая; 13 человек скончались, 763 выздоровели;
• Житомирская область – 2178 случаев; 46 пациентов скончались, 1553 выздоровели;
• Закарпатская область – 5875 случаев; их них 223 летальных; 2508 пациентов выздоровели;
• Запорожская область – 959 случаев; из них 22 летальных; 659 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 5911 случаев; 158 человек скончались, 2286 выздоровели;
• Кировоградская область – 725 случаев; из них 39 летальных; 653 пациента выздоровели;
• город Киев – 9687 случаев; 147 человек скончались, 3247 выздоровели;
• Киевская область – 4239 случаев; 70 человек скончались, 2970 выздоровели;
• Львовская область – 11 142 случая; 309 пациентов скончались, 2949 выздоровели;
• Луганская область – 157 случаев; из них 1 летальный; 116 пациентов выздоровели;
• Николаевская область – 729 случаев; из них 18 летальных; 489 пациентов выздоровели;
• Одесская область – 4364 случая; 73 человека скончались, 1442 выздоровели;
• Полтавская область – 503 случая; из них 15 летальных; 358 пациентов выздоровели;
• Ровенская область – 7018 случаев; 105 человек скончались, 5352 выздоровели;
• Сумская область – 702 случая; из них 10 летальных; 417 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 3375 случаев; 44 пациента скончались, 2168 выздоровели;
• Харьковская область – 5030 случаев; 146 человек скончались, 2532 выздоровели;
• Херсонская область – 271 случай; из них 5 летальных; 213 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 1376 случаев; 30 человек скончались, 1045 выздоровели;
• Черновицкая область – 6867 случаев; 230 человек скончались, 5266 выздоровели;
• Черкасская область – 1039 случаев; 37 человек скончались, 779 выздоровели;
• Черниговская область – 1038 случаев; из них 18 летальных; 564 пациента выздоровели.
По состоянию на 11 августа в Украине – 36 230 активных больных COVID-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской (314), Закарпатской (251) и Ивано-Франковской (253,9) областях.
На стационарном лечении находятся 5549 человек, из них 132 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
Летальность по стране сейчас составляет 2,3 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4 %), Черкасской (3,7 %) и Закарпатской (3,8 %) областях.
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