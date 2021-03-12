По состоянию на 12 марта в Украине подтверждено почти 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является наибольшим количеством с начала года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 12 946 человек: в частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 3843 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

В течение суток умерли 230 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 27 915 человек. Выздоровели за сутки 4630 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 214 тыс. 876 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 438 468 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 100 718 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 282 тыс. 107 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 896 случаев за сутки; всего выявлено 144 910 случаев – 2857 человек умерли, 97 648 выздоровели;

• Винницкая область – 940 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 396 случаев – 764 пациента умерли, 29 708 выздоровели;

• Волынская область – 272 случая за сутки; всего подтверждено 41 973 случая – 668 человек умерли, 38 309 выздоровели;

• Днепропетровская область – 665 случаев за сутки; за все время диагностировано 77 619 случаев – 2074 пациента умерли, 69 706 выздоровели;

• Донецкая область – 499 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 730 случаев – 1106 человек умерли, 45 081 выздоровели;

• Житомирская область – 1310 случаев за сутки; всего зафиксировано 57 521 случай – 924 пациента умерли, 46 000 выздоровели;

• Закарпатская – 568 случаев за сутки; за все время подтверждено 45 939 случаев – 1067 человек умерли, 33 553 выздоровели;

• Запорожская область – 272 случая за сутки; всего диагностировано 71 490 случаев – 1240 человек умерли, 66 453 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 695 случаев за сутки; всего зафиксировано 71 651 случай – 1343 пациента умерли, 52 360 выздоровели;

• Киевская область – 697 случаев за сутки; всего выявлено 80 669 случаев – 1337 человек умерли, 71 650 выздоровели;

• Кировоградская область – 78 случаев за сутки; за все время диагностировано 11 183 случая – 403 пациента умерли, 8362 выздоровели;

• Луганская область – 111 случаев за сутки; всего подтверждено 15 498 случаев – 487 человек скончались, 14 292 выздоровели;

• Львовская область – 704 случая за сутки; всего выявлено 85 038 случаев – 2363 пациента умерли, 72 400 выздоровели;

• Николаевская область – 358 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 770 случаев – 844 пациента умерли, 39 107 выздоровели;

• Одесская область – 757 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 90 605 случаев – 1522 пациента умерли, 81 018 вылечились;

• Полтавская область – 304 случая за сутки; за все время выявлено 48 074 случая – 1031 пациент умер, 43 333 выздоровели;

• Ровенская область – 269 случаев за сутки; всего зафиксировано 50 793 случая – 648 человек умерли, 47 981 выздоровели;

• Сумская область – 431 случай за сутки; всего подтверждено 50 585 случаев – 719 человек скончались, 46 957 выздоровели;

• Тернопольская область – 566 случаев за сутки; всего диагностировано 45 632 случая – 638 человек скончались, 40 219 вылечились;

• Харьковская область – 688 случаев за сутки; за все время выявлено 88 385 случаев – 1694 пациента умерли, 78 845 выздоровели;

• Херсонская область – 87 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 22 147 случаев – 660 человек скончались, 20 522 выздоровели;

• Хмельницкая область – 491 случай за сутки; всего подтверждено 51 393 случая – 946 человек скончались, 46 240 вылечились;

• Черкасская область – 338 случаев за сутки; всего диагностировано 50 468 случаев – 668 человек скончались, 46 645 выздоровели;

• Черновицкая область – 658 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 60 912 случаев – 1129 человек умерли, 46 642 вылечились;

• Черниговская область – 292 случая за сутки; всего зафиксировано 37 087 случаев – 783 пациента умерли, 31 845 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 11 марта в Украине было привито 8859 человек. С начала кампании по вакцинации привито 38 237 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 11 марта:

• Винницкая область – 370 прививок;

• Волынская область – 160 прививок;

• Днепропетровская область – 800 прививок;

• Донецкая область – 610 прививок;

• Житомирская область – 128 прививок;

• Закарпатская область – 280 прививок;

• Запорожская область – 320 прививок;

• Ивано-Франковская область – 262 прививки;

• Киевская область – 950 прививок;

• Кировоградская область – 320 прививок;

• Луганская область – 180 прививок;

• Львовская область – 320 прививок;

• г. Киев – 230 прививок;

• Николаевская область – 250 прививок;

• Одесская область – 230 прививок;

• Полтавская область – 510 прививок;

• Ровенская область – 320 прививок;

• Сумская область – 389 прививок;

• Тернопольская область – 560 прививок;

• Харьковская область – 320 прививок;

• Херсонская область – 400 прививок;

• Хмельницкая область – 280 прививок;

• Черновицкая область – 260 прививок;

• Черниговская область – 80 прививок.

• Черкасская область – 330 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок было зафиксировано в Киевской области (950 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4114 прививок), наименьшее – в Черниговской области (626 прививок).