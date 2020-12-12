По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено более 12,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 811 человек: из них 593 ребенка и 572 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

В течение суток скончались 243 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 998 человек. Выздоровели за сутки 13 653 пациента (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 494 001 пациент.

Всего в Украине зафиксировано 885 039 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 61 571 тестирование на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 40 967, а методом ИФА – 20 604).

За все время было проведено 4 млн 998 тыс. 266 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 90 013 случаев; 1574 человека скончались, 28 628 выздоровели;

• Винницкая область – 19 680 случаев; 331 пациент скончался, 11 565 выздоровели;

• Волынская область – 27 852 случая; 465 человек скончались, 20 716 выздоровели;

• Днепропетровская область – 48 365 случаев; 1135 человек скончались, 33 715 выздоровели;

• Донецкая область – 29 031 случай; 594 человека скончались, 18 993 выздоровели;

• Житомирская область – 33 714 случаев; 569 человек скончались, 24 787 выздоровели;

• Закарпатская область – 25 883 случая; 577 человек скончались, 18 518 выздоровели;

• Запорожская область – 41 460 случаев; 381 пациент скончался, 9836 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 40 484 случая; 725 человек скончались, 16 459 выздоровели;

• Киевская область – 47 783 случая; 817 человек скончались, 19 626 выздоровели;

• Кировоградская область – 7059 случаев; 198 человек скончались, 2846 выздоровели;

• Луганская область – 7705 случаев; 206 человек скончались, 5666 выздоровели;

• Львовская область – 53 299 случаев; 1465 человек скончались, 36 871 выздоровел;

• Николаевская область – 23 479 случаев; 381 пациент скончался, 10 683 выздоровели;

• Одесская область – 57 071 случай; 782 человека скончались, 18 981 выздоровел;

• Полтавская область – 28 811 случаев; 603 человека скончались, 18 761 выздоровел;

• Ровенская область – 35 900 случаев; 445 человек скончались, 29 880 выздоровели;

• Сумская область – 35 327 случаев; 456 человек скончались, 22 937 выздоровели;

• Тернопольская область – 30 964 случая; 422 человека скончались, 25 511 выздоровели;

• Харьковская область – 61 985 случаев; 877 человек скончались, 45 584 выздоровели;

• Херсонская область – 13 723 случая; 305 человек скончались, 6115 выздоровели;

• Хмельницкая область – 34 417 случаев; 516 человек скончались, 24 666 выздоровели;

• Черкасская область – 30 784 случая; 261 пациент скончался, 13 379 выздоровели;

• Черновицкая область – 36 496 случаев; 704 человека скончались, 20 516 выздоровели;

• Черниговская область – 23 754 случая; 209 человек скончались, 8762 выздоровели.