Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 12 811 человек: из них 593 ребенка и 572 медика.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
В течение суток скончались 243 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 998 человек.
Выздоровели за сутки 13 653 пациента (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 494 001 пациент.
Всего в Украине зафиксировано 885 039 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 61 571 тестирование на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 40 967, а методом ИФА – 20 604).
За все время было проведено 4 млн 998 тыс. 266 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 90 013 случаев; 1574 человека скончались, 28 628 выздоровели;
• Винницкая область – 19 680 случаев; 331 пациент скончался, 11 565 выздоровели;
• Волынская область – 27 852 случая; 465 человек скончались, 20 716 выздоровели;
• Днепропетровская область – 48 365 случаев; 1135 человек скончались, 33 715 выздоровели;
• Донецкая область – 29 031 случай; 594 человека скончались, 18 993 выздоровели;
• Житомирская область – 33 714 случаев; 569 человек скончались, 24 787 выздоровели;
• Закарпатская область – 25 883 случая; 577 человек скончались, 18 518 выздоровели;
• Запорожская область – 41 460 случаев; 381 пациент скончался, 9836 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 40 484 случая; 725 человек скончались, 16 459 выздоровели;
• Киевская область – 47 783 случая; 817 человек скончались, 19 626 выздоровели;
• Кировоградская область – 7059 случаев; 198 человек скончались, 2846 выздоровели;
• Луганская область – 7705 случаев; 206 человек скончались, 5666 выздоровели;
• Львовская область – 53 299 случаев; 1465 человек скончались, 36 871 выздоровел;
• Николаевская область – 23 479 случаев; 381 пациент скончался, 10 683 выздоровели;
• Одесская область – 57 071 случай; 782 человека скончались, 18 981 выздоровел;
• Полтавская область – 28 811 случаев; 603 человека скончались, 18 761 выздоровел;
• Ровенская область – 35 900 случаев; 445 человек скончались, 29 880 выздоровели;
• Сумская область – 35 327 случаев; 456 человек скончались, 22 937 выздоровели;
• Тернопольская область – 30 964 случая; 422 человека скончались, 25 511 выздоровели;
• Харьковская область – 61 985 случаев; 877 человек скончались, 45 584 выздоровели;
• Херсонская область – 13 723 случая; 305 человек скончались, 6115 выздоровели;
• Хмельницкая область – 34 417 случаев; 516 человек скончались, 24 666 выздоровели;
• Черкасская область – 30 784 случая; 261 пациент скончался, 13 379 выздоровели;
• Черновицкая область – 36 496 случаев; 704 человека скончались, 20 516 выздоровели;
• Черниговская область – 23 754 случая; 209 человек скончались, 8762 выздоровели.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.