Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 11 057 человек: из них 428 детей и 564 медика.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
В течение суток умерли 198 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 9145 человек.
Выздоровели за сутки 6235 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 227 694 человека.
Всего в Украине было зафиксировано 500 865 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 77 149 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).
За все время было проведено 3 млн 782 тыс. 099 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 47 563 случая; 925 человек скончались, 17 979 выздоровели;
• Винницкая область – 13 153 случая; 233 человека скончались, 7634 выздоровели;
• Волынская область – 17 610 случаев; 339 человек скончались, 10 960 выздоровели;
• Днепропетровская область – 19 169 случаев; 554 пациента скончались, 7940 выздоровели;
• Донецкая область – 15 478 случаев; 236 человек скончались, 5885 выздоровели;
• Житомирская область – 20 589 случаев; 334 пациента скончались, 11 396 выздоровели;
• Закарпатская область – 18 470 случаев; 450 человек скончались, 7966 выздоровели;
• Запорожская область – 16 084 случая; 163 человека скончались, 2868 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 26 252 случая; 494 человека скончались, 11 675 выздоровели;
• Киевская область – 22 431 случай; 524 пациента скончались, 9456 выздоровели;
• Кировоградская область – 3422 случая; 113 человек скончались, 1679 выздоровели;
• Луганская область – 4822 случая; 120 человек скончались, 2486 выздоровели;
• Львовская область – 35 535 случаев; 1023 пациента скончались, 23 177 выздоровели;
• Николаевская область – 11 373 случая; 229 человек скончались, 3416 выздоровели;
• Одесская область – 30 704 случая; 454 человека скончались, 7672 выздоровели;
• Полтавская область – 13 767 случаев; 268 человек скончались, 6002 выздоровели;
• Ровенская область – 23 585 случаев; 301 человек скончался, 17 623 выздоровели;
• Сумская область – 16 101 случай; 245 человек скончались, 6355 выздоровели;
• Тернопольская область – 22 798 случаев; 301 пациент скончался, 18 388 выздоровели;
• Харьковская область – 45 469 случаев; 616 человек скончались, 13 071 выздоровели;
• Херсонская область – 6272 случая; 128 человек скончались, 2460 выздоровели;
• Хмельницкая область – 21 392 случая; 351 пациент скончался, 10 831 выздоровел;
• Черкасская область – 11 323 случая; 130 человек скончались, 6726 выздоровели;
• Черновицкая область – 26 699 случаев; 525 человек скончались, 11 837 выздоровели;
• Черниговская область – 10 804 случая; 89 человек скончались, 2212 выздоровели.
- Кабинет Министров Украины накануне на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.