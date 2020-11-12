По состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 11 057 человек: из них 428 детей и 564 медика.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

В течение суток умерли 198 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 9145 человек. Выздоровели за сутки 6235 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 227 694 человека.

Всего в Украине было зафиксировано 500 865 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 77 149 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).

За все время было проведено 3 млн 782 тыс. 099 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 47 563 случая; 925 человек скончались, 17 979 выздоровели;

• Винницкая область – 13 153 случая; 233 человека скончались, 7634 выздоровели;

• Волынская область – 17 610 случаев; 339 человек скончались, 10 960 выздоровели;

• Днепропетровская область – 19 169 случаев; 554 пациента скончались, 7940 выздоровели;

• Донецкая область – 15 478 случаев; 236 человек скончались, 5885 выздоровели;

• Житомирская область – 20 589 случаев; 334 пациента скончались, 11 396 выздоровели;

• Закарпатская область – 18 470 случаев; 450 человек скончались, 7966 выздоровели;

• Запорожская область – 16 084 случая; 163 человека скончались, 2868 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 26 252 случая; 494 человека скончались, 11 675 выздоровели;

• Киевская область – 22 431 случай; 524 пациента скончались, 9456 выздоровели;

• Кировоградская область – 3422 случая; 113 человек скончались, 1679 выздоровели;

• Луганская область – 4822 случая; 120 человек скончались, 2486 выздоровели;

• Львовская область – 35 535 случаев; 1023 пациента скончались, 23 177 выздоровели;

• Николаевская область – 11 373 случая; 229 человек скончались, 3416 выздоровели;

• Одесская область – 30 704 случая; 454 человека скончались, 7672 выздоровели;

• Полтавская область – 13 767 случаев; 268 человек скончались, 6002 выздоровели;

• Ровенская область – 23 585 случаев; 301 человек скончался, 17 623 выздоровели;

• Сумская область – 16 101 случай; 245 человек скончались, 6355 выздоровели;

• Тернопольская область – 22 798 случаев; 301 пациент скончался, 18 388 выздоровели;

• Харьковская область – 45 469 случаев; 616 человек скончались, 13 071 выздоровели;

• Херсонская область – 6272 случая; 128 человек скончались, 2460 выздоровели;

• Хмельницкая область – 21 392 случая; 351 пациент скончался, 10 831 выздоровел;

• Черкасская область – 11 323 случая; 130 человек скончались, 6726 выздоровели;

• Черновицкая область – 26 699 случаев; 525 человек скончались, 11 837 выздоровели;

• Черниговская область – 10 804 случая; 89 человек скончались, 2212 выздоровели.