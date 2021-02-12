По состоянию на 12 февраля в Украине подтверждено более 4,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 1,5 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4773 человек: в частности, заболели 326 детей и 212 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2000 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

В течение суток скончались 116 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 174 человека. Выздоровели за сутки 7211 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 106 тыс. 155 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 262 867 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 500 тыс. 150 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 348 случаев за сутки; всего выявлено 131 547 случаев – 2492 пациента скончались, 84 847 выздоровели;

• Винницкая область – 307 случаев за сутки; всего зафиксировано 29 487 случаев – 561 пациент скончался, 24 858 выздоровели;

• Волынская область – 117 случаев за сутки; всего подтверждено 37 912 случаев – 600 человек скончались, 35 316 выздоровели;

• Днепропетровская область – 297 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 69 979 случаев – 1898 человек скончались, 64 432 выздоровели;

• Донецкая область – 147 случаев за сутки; всего выявлено 45 428 случаев – 1008 человек скончались, 42 187 выздоровели;

• Житомирская область – 185 случаев за сутки; за все время обнаружено 46 222 случая – 777 человек скончались, 42 657 выздоровели;

• Закарпатская область – 314 случаев за сутки; всего зафиксировано 34 318 случаев – 785 человек скончались, 28 890 выздоровели;

• Запорожская область – 153 случая за сутки; всего подтверждено 67 825 случаев – 959 человек скончались, 63 270 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 592 случая за сутки; за время эпидемии обнаружено 53 625 случаев – 1032 пациента скончались, 44 835 выздоровели;

• Киевская область – 246 случаев за сутки; всего зафиксировано 71 283 случая – 1176 человек скончались, 63 875 выздоровели;

• Кировоградская область – 12 случаев за сутки; за все время подтверждено 10 076 случаев – 350 человек скончались, 7536 выздоровели;

• Луганская область – 52 случая за сутки; всего обнаружено 14 434 случая – 428 человек скончались, 12 699 выздоровели;

• Львовская область – 373 случая за сутки; всего выявлено 73 855 случаев – 2174 человека скончались, 65 742 выздоровели;

• Николаевская область – 150 случаев за сутки; всего подтверждено 40 081 случай – 734 пациента скончались, 31 521 выздоровел;

• Одесская область – 143 случая за сутки; за все время обнаружено 83 042 случая – 1371 пациент скончался, 76 062 выздоровели;

• Полтавская область – 91 случай за сутки; всего зафиксировано 44 421 случай – 935 человек скончались, 41 104 выздоровели;

• Ровенская область – 130 случаев за сутки; за все время обнаружено 47 106 случаев – 591 пациент скончался, 44 954 выздоровели;

• Сумская область – 103 случая за сутки; всего обнаружено 46 791 случай – 639 человек скончались, 44 257 выздоровели;

• Тернопольская область – 168 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 39 261 случай – 560 человек скончались, 36 766 выздоровели;

• Харьковская область – 189 случаев за сутки; за все время выявлено 80 012 случаев – 1471 пациент скончался, 73 290 выздоровели;

• Херсонская область – 48 случаев за сутки; всего зафиксировано 21 219 случаев – 607 человек скончались, 19 320 выздоровели;

• Хмельницкая область – 145 случаев за сутки; всего обнаружено 45 424 случая – 824 человека скончались, 42 535 выздоровели;

• Черкасская область – 122 случая за сутки; всего подтверждено 47 004 случая – 589 человек скончались, 43 174 выздоровели;

• Черновицкая область – 243 случая за сутки; за все время обнаружено 47 917 случаев – 918 человек скончались, 42 185 выздоровели;

• Черниговская область – 98 случаев за сутки; всего выявлено 34 598 случаев – 695 человек скончались, 29 843 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.