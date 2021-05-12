Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 4 538 осіб. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 1 349 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 356 осіб. За весь час епідемії померли 46 987 осіб.
Одужали за добу 19 766 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 797 тис. 136 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 129 тис. 073 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 71 383 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).
За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 721 тис. 036 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 627 випадків за добу; всього виявлено 199 802 випадки – 4854 пацієнта померли, 129 072 одужали;
• Вінницька область – 63 випадки за добу; всього зафіксовано 69 029 випадків – 1590 людей померли, 55 403 одужали;
• Волинська область – 139 випадків за добу; всього підтверджено 58 883 випадки – 1049 людей померли, 52 967 одужали;
• Дніпропетровська область – 211 випадків за добу; всього діагностовано 126 979 випадків – 3628 людей померли, 106 079 одужали;
• Донецька область – 356 випадків за добу; за весь час виявлено 84 459 випадків – 1901 пацієнт помер, 70 664 одужали;
• Житомирська область – 60 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 85 821 випадок – 1673 пацієнти померли, 72 794 одужали;
• Закарпатська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 60 621 випадок – 1549 людей померли, 56 731 одужали;
• Запорізька область – 275 випадків за добу; всього діагностовано 98 791 випадок – 2087 людей померли, 84 756 одужали;
• Івано-Франківська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 84 701 випадок – 2005 людей померли, 80 028 одужали;
• Київська область – 169 випадків за добу; всього зафіксовано 120 989 випадків – 2531 пацієнт помер, 107 186 одужали;
• Кіровоградська область – 52 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 19 302 випадки – 722 пацієнти померли, 13 171 одужали;
• Луганська область – 199 випадків за добу; за весь час діагностовано 24 783 випадки – 806 людей померли, 20 340 одужали;
• Львівська область – 136 випадків за добу; всього виявлено 132 046 випадків – 3407 людей померли, 113 207 одужали;
• Миколаївська область – 132 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 65 335 випадків – 1718 людей померли, 60 998 одужали;
• Одеська область – 150 випадків за добу; за весь час підтверджено 136 637 випадків – 2715 людей померли, 108 714 одужали;
• Полтавська область – 380 випадків за добу; всього діагностовано 74 367 випадків – 1657 людей померли, 65 286 одужали;
• Рівненська область – 471 випадок за добу; всього виявлено 74 248 випадків – 1100 людей померли, 68 328 одужали;
• Сумська область – 58 випадків за добу; всього зафіксовано 74 651 випадок – 1191 пацієнт помер, 68 742 одужали;
• Тернопільська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 67 730 випадків – 1123 пацієнти померли, 61 197 одужали;
• Харківська область – 345 випадків за добу; всього діагностовано 141 115 випадків – 2954 пацієнти померли, 117 538 одужали;
• Херсонська область – 31 випадок за добу; за час епідемії виявлено 32 478 випадків – 974 пацієнти померли, 26 921 одужали;
• Хмельницька область – 153 випадки за добу; за весь час зафіксовано 85 691 випадок – 1712 пацієнтів померли, 75 635 одужали;
• Черкаська область – 304 випадки за добу; всього підтверджено 77 698 випадків – 1123 пацієнти померли, 65 389 одужали;
• Чернівецька область – 65 випадків за добу; всього діагностовано 78 042 випадки – 1701 пацієнт помер, 67 649 одужали;
• Чернігівська область – 65 випадків за добу; всього виявлено 54 875 випадків – 1217 людей померли, 48 341 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 11 травня в Україні було щеплено 18 264 людини.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 882 621 людину. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 11 травня:
• м. Київ – 1 217 щеплень;
• Вінницька область – 850 щеплень;
• Волинська область – 467 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 649 щеплень;
• Донецька область – 970 щеплень;
• Житомирська область – 578 щеплень;
• Закарпатська область – 489 щеплень;
• Запорізька область – 1 190 щеплень;
• Івано-Франківська область – 857 щеплень;
• Київська область – 619 щеплень;
• Кіровоградська область – 458 щеплень;
• Луганська область – 554 щеплення;
• Львівська область – 1 881 щеплення;
• Миколаївська область – 851 щеплення;
• Одеська область – 886 щеплень;
• Полтавська область – 616 щеплень;
• Рівненська область – 514 щеплень;
• Сумська область – 339 щеплень;
• Тернопільська область – 693 щеплення;
• Харківська область – 325 щеплень;
• Херсонська область – 50 щеплень;
• Хмельницька область – 661 щеплення;
• Черкаська область – 591 щеплення;
• Чернівецька область – 540 щеплень;
• Чернігівська область – 419 щеплень.
Вакцинація здійснювалася 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Станом на 11 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 535 951 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).