Станом на 12 травня в Україні підтверджено понад 4,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4 538 осіб. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 1 349 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 356 осіб. За весь час епідемії померли 46 987 осіб. Одужали за добу 19 766 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 797 тис. 136 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 129 тис. 073 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 71 383 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 721 тис. 036 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 627 випадків за добу; всього виявлено 199 802 випадки – 4854 пацієнта померли, 129 072 одужали;

• Вінницька область – 63 випадки за добу; всього зафіксовано 69 029 випадків – 1590 людей померли, 55 403 одужали;

• Волинська область – 139 випадків за добу; всього підтверджено 58 883 випадки – 1049 людей померли, 52 967 одужали;

• Дніпропетровська область – 211 випадків за добу; всього діагностовано 126 979 випадків – 3628 людей померли, 106 079 одужали;

• Донецька область – 356 випадків за добу; за весь час виявлено 84 459 випадків – 1901 пацієнт помер, 70 664 одужали;

• Житомирська область – 60 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 85 821 випадок – 1673 пацієнти померли, 72 794 одужали;

• Закарпатська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 60 621 випадок – 1549 людей померли, 56 731 одужали;

• Запорізька область – 275 випадків за добу; всього діагностовано 98 791 випадок – 2087 людей померли, 84 756 одужали;

• Івано-Франківська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 84 701 випадок – 2005 людей померли, 80 028 одужали;

• Київська область – 169 випадків за добу; всього зафіксовано 120 989 випадків – 2531 пацієнт помер, 107 186 одужали;

• Кіровоградська область – 52 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 19 302 випадки – 722 пацієнти померли, 13 171 одужали;

• Луганська область – 199 випадків за добу; за весь час діагностовано 24 783 випадки – 806 людей померли, 20 340 одужали;

• Львівська область – 136 випадків за добу; всього виявлено 132 046 випадків – 3407 людей померли, 113 207 одужали;

• Миколаївська область – 132 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 65 335 випадків – 1718 людей померли, 60 998 одужали;

• Одеська область – 150 випадків за добу; за весь час підтверджено 136 637 випадків – 2715 людей померли, 108 714 одужали;

• Полтавська область – 380 випадків за добу; всього діагностовано 74 367 випадків – 1657 людей померли, 65 286 одужали;

• Рівненська область – 471 випадок за добу; всього виявлено 74 248 випадків – 1100 людей померли, 68 328 одужали;

• Сумська область – 58 випадків за добу; всього зафіксовано 74 651 випадок – 1191 пацієнт помер, 68 742 одужали;

• Тернопільська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 67 730 випадків – 1123 пацієнти померли, 61 197 одужали;

• Харківська область – 345 випадків за добу; всього діагностовано 141 115 випадків – 2954 пацієнти померли, 117 538 одужали;

• Херсонська область – 31 випадок за добу; за час епідемії виявлено 32 478 випадків – 974 пацієнти померли, 26 921 одужали;

• Хмельницька область – 153 випадки за добу; за весь час зафіксовано 85 691 випадок – 1712 пацієнтів померли, 75 635 одужали;

• Черкаська область – 304 випадки за добу; всього підтверджено 77 698 випадків – 1123 пацієнти померли, 65 389 одужали;

• Чернівецька область – 65 випадків за добу; всього діагностовано 78 042 випадки – 1701 пацієнт помер, 67 649 одужали;

• Чернігівська область – 65 випадків за добу; всього виявлено 54 875 випадків – 1217 людей померли, 48 341 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 11 травня в Україні було щеплено 18 264 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 882 621 людину. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 11 травня:

• м. Київ – 1 217 щеплень;

• Вінницька область – 850 щеплень;

• Волинська область – 467 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 649 щеплень;

• Донецька область – 970 щеплень;

• Житомирська область – 578 щеплень;

• Закарпатська область – 489 щеплень;

• Запорізька область – 1 190 щеплень;

• Івано-Франківська область – 857 щеплень;

• Київська область – 619 щеплень;

• Кіровоградська область – 458 щеплень;

• Луганська область – 554 щеплення;

• Львівська область – 1 881 щеплення;

• Миколаївська область – 851 щеплення;

• Одеська область – 886 щеплень;

• Полтавська область – 616 щеплень;

• Рівненська область – 514 щеплень;

• Сумська область – 339 щеплень;

• Тернопільська область – 693 щеплення;

• Харківська область – 325 щеплень;

• Херсонська область – 50 щеплень;

• Хмельницька область – 661 щеплення;

• Черкаська область – 591 щеплення;

• Чернівецька область – 540 щеплень;

• Чернігівська область – 419 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Станом на 11 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 535 951 людина.