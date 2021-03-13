По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано более 13,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является наибольшим показателем с начала года. Выздоровлений за сутки – почти втрое меньше.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 13 276 человек: в частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

В больницы были госпитализированы еще 3967 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

В течение суток умерли 243 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 28 158 человек. Выздоровели за сутки 4897 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 219 тыс. 773 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 451 744 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 99 270 (в том числе методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 328 тыс. 468 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1049 случаев за сутки; всего выявлено 145 959 случаев – 2881 пациент умер, 98 028 выздоровели;

• Винницкая область – 933 случая за сутки; всего зафиксировано 45 329 случаев – 772 пациента умерли, 29 962 выздоровели;

• Волынская область – 261 случай за сутки; всего подтверждено 42 234 случая – 671 пациент умер, 38 473 выздоровели;

• Днепропетровская область – 693 случая за сутки; за все время диагностировано 78 312 случаев – 2091 пациент умер, 69 984 выздоровели;

• Донецкая область – 464 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 50 194 случая – 1107 человек умерли, 45 354 вылечились;

• Житомирская область – 971 случай за сутки; за все время зафиксировано 58 492 случая – 937 человек скончались, 46 433 выздоровели;

• Закарпатская область – 625 случаев за сутки; всего подтверждено 46 564 случая – 1084 человека умерли, 33 701 выздоровели;

• Запорожская область – 345 случаев за сутки; всего диагностировано 71 835 случаев – 1248 человек умерли, 66 689 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 719 случаев за сутки; всего выявлено 72 370 случаев – 1364 человека умерли, 52 728 выздоровели;

• Киевская область – 913 случаев за сутки; всего зафиксировано 81 582 случая – 1351 пациент умер, 72 088 выздоровели;

• Кировоградская область – 84 случая за сутки; всего диагностировано 11 267 случаев – 405 человек скончались, 8403 вылечились;

• Луганская область – 91 случай за сутки; за время эпидемии диагностировано 15 589 случаев – 489 человек скончались, 14 331 выздоровели;

• Львовская область – 879 случаев за сутки; за все время зафиксировано 85 917 случаев – 2377 человек умерли, 72 497 выздоровели;

• Николаевская область – 378 случаев за сутки; всего выявлено 45 148 случаев – 855 человек скончались, 39 249 выздоровели;

• Одесская область – 767 случаев за сутки; всего подтверждено 91 372 случая – 1535 человек умерли, 81 030 выздоровели;

• Полтавская область – 244 случая за сутки; всего диагностировано 48 318 случаев – 1034 пациента умерли, 43 454 выздоровели;

• Ровенская область – 380 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 51 173 случая – 650 человек умерли, 48 163 выздоровели;

• Сумская область – 275 случаев за сутки; за все время зафиксировано 50 860 случаев – 730 человек скончались, 47 097 выздоровели;

• Тернопольская область – 399 случаев за сутки; всего выявлено 46 031 случай – 644 пациента умерли, 40 495 выздоровели;

• Харьковская область – 837 случаев за сутки; всего диагностировано 89 222 случая – 1708 человек умерли, 79 144 выздоровели;

• Херсонская область – 84 случая за сутки; всего зафиксировано 22 231 случай – 663 пациента умерли, 20 565 вылечились;

• Хмельницкая область – 605 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 51 998 случаев – 956 человек скончались, 46 422 выздоровели;

• Черкасская область – 313 случаев за сутки; всего выявлено 50 781 случай – 673 пациента умерли, 46 773 выздоровели;

• Черновицкая область – 625 случаев за сутки; за все время диагностировано 61 537 случаев – 1143 пациента умерли, 46 778 выздоровели;

• Черниговская область – 342 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 37 429 случаев – 790 человек скончались, 31 932 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 12 марта в Украине было привито 9304 человека. С начала кампании по вакцинации привито 47 541 человека.

Количество прививок, проведенных в регионах 12 марта:

• Винницкая область – 400 прививок;

• Волынская область – 310 прививок;

• Днепропетровская область – 550 прививок;

• Донецкая область – 540 прививок;

• Житомирская область – 170 прививок;

• Закарпатская область – 280 прививок;

• Запорожская область – 360 прививок;

• Ивано-Франковская область – 374 прививки;

• Киевская область – 690 прививок;

• Кировоградская область – 220 прививок;

• Луганская область – 160 прививок;

• Львовская область – 330 прививок;

• г. Киев – 340 прививок;

• Николаевская область – 430 прививок;

• Одесская область – 210 прививок;

• Полтавская область – 530 прививок;

• Ровенская область – 280 прививок;

• Сумская область – 440 прививок;

• Тернопольская область – 570 прививок;

• Харьковская область – 290 прививок;

• Херсонская область – 560 прививок;

• Хмельницкая область – 250 прививок;

• Черновицкая область – 420 прививок;

• Черниговская область – 130 прививок;

• Черкасская область – 470 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Киевской области (690 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4654 прививки), наименьшее – в Черниговской области (756 прививок).