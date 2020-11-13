По состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано более 11,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 11 787 человек: из них 388 детей и 555 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

В течение суток умерли 172 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 9317 человек. Выздоровели за сутки 6155 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 233 849 человек.

Всего в Украине было зафиксировано 512 652 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 73 398 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 46 813, методом ИФА – 26 585).

За все время было проведено 3 млн 828 тыс. 912 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 48 646 случаев; 938 человек скончались, 18 333 выздоровели;

• Винницкая область – 13 367 случаев; 235 человек скончались, 7718 выздоровели;

• Волынская область – 18 004 случая; 347 пациентов скончались, 11 329 выздоровели;

• Днепропетровская область – 19 909 случаев; 563 человека скончались, 8197 выздоровели;

• Донецкая область – 16 025 случаев; 246 человек скончались, 6621 выздоровел;

• Житомирская область – 21 138 случаев; 344 пациента скончались, 11 527 выздоровели;

• Закарпатская область – 18 832 случая; 457 человек скончались, 8061 выздоровел;

• Запорожская область – 16 811 случаев; 164 человека скончались, 2967 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 26 824 случая; 501 пациент скончался, 11 742 выздоровели;

• Киевская область – 23 103 случая; 535 человек скончались, 9633 выздоровели;

• Кировоградская область – 3501 случай; 117 человек скончались, 1686 выздоровели;

• Луганская область – 4940 случаев; 121 пациент скончался, 2557 выздоровели;

• Львовская область – 36 000 случаев; 1035 пациентов скончались, 23 728 выздоровели;

• Николаевская область – 11 646 случаев; 233 человека скончались, 3610 выздоровели;

• Одесская область – 31 332 случая; 454 человека скончались, 7777 выздоровели;

• Полтавская область – 14 327 случаев; 287 человек скончались, 6245 выздоровели;

• Ровенская область – 24 045 случаев; 307 пациентов скончались, 17 958 выздоровели;

• Сумская область – 16 781 случай; 250 человек скончались, 6520 выздоровели;

• Тернопольская область – 23 012 случаев; 303 человека скончались, 18 523 выздоровели;

• Харьковская область – 46 137 случаев; 629 пациентов скончались, 14 215 выздоровели;

• Херсонская область – 6485 случаев; 135 человек скончались, 2539 выздоровели;

• Хмельницкая область – 21 954 случая; 356 человек скончались, 11 166 выздоровели;

• Черкасская область – 11 673 случая; 133 человека скончались, 6897 выздоровели;

• Черновицкая область – 27 140 случаев; 538 человек скончались, 11 925 выздоровели;

• Черниговская область – 11 020 случаев; 89 пациентов скончались, 2375 выздоровели.