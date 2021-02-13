По состоянию на 13 февраля в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти на тысячу больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 5182 человек: в частности, заболели 330 детей и 226 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1889 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В течение суток скончались 111 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 285 человек. Выздоровели за сутки 6144 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 112 тыс. 299 человек.

Всего в Украине было выявлено 1 268 049 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 40 806 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 525 тыс. 209 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 320 случаев за сутки; всего выявлено 131 867 случаев – 2504 человека скончались, 86 719 выздоровели;

• Винницкая область – 365 случаев за сутки; всего зафиксировано 29 852 случая – 569 человек скончались, 25 085 выздоровели;

• Волынская область – 112 случаев за сутки; всего обнаружено 38 024 случая – 602 пациента скончались, 35 403 выздоровели;

• Днепропетровская область – 173 случая за сутки; за все время подтверждено 70 152 случая – 1901 пациент скончался, 64 522 выздоровели;

• Донецкая область – 140 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 45 568 случаев – 1012 пациентов скончались, 42 356 выздоровели;

• Житомирская область – 234 случая за сутки; всего выявлено 46 456 случаев – 782 пациента скончались, 42 781 выздоровел;

• Закарпатская область – 485 случаев за сутки; всего зафиксировано 34 803 случая – 788 человек скончались, 28 962 выздоровели;

• Запорожская область – 136 случаев за сутки; всего диагностировано 67 961 случай – 967 человек скончались, 63 516 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 668 случаев за сутки; за все время обнаружено 54 293 случая – 1039 человек скончались, 45 017 выздоровели;

• Киевская область – 265 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 71 548 случаев – 1180 человек скончались, 64 456 выздоровели;

• Кировоградская область – 34 случая за сутки; всего выявлено 10 110 случаев – 353 человека скончались, 7577 выздоровели;

• Луганская область – 55 случаев за сутки; всего зафиксировано 14 489 случаев – 429 человек скончались, 12 763 выздоровели;

• Львовская область – 329 случаев за сутки; всего подтверждено 74 184 случая – 2186 человек скончались, 66 091 выздоровел;

• Николаевская область – 79 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 40 160 случаев – 742 пациента скончались, 31 753 выздоровели;

• Одесская область – 183 случая за сутки; за все время диагностировано 83 225 случаев – 1375 человек скончались, 76 351 выздоровел;

• Полтавская область – 137 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 558 случаев – 936 человек скончались, 41 311 выздоровели;

• Ровенская область – 114 случаев за сутки; всего подтверждено 47 220 случаев – 593 человека скончались, 45 122 выздоровели;

• Сумская область – 130 случаев за сутки; за все время обнаружено 46 921 случай – 641 пациент скончался, 44 294 выздоровели;

• Тернопольская область – 135 случаев за сутки; всего выявлено 39 396 случаев – 562 пациента скончались, 36 837 выздоровели;

• Харьковская область – 289 случаев за сутки; всего зафиксировано 80 301 случай – 1476 человек скончались, 73 612 выздоровели;

• Херсонская область – 23 случая за сутки; за все время диагностировано 21 242 случая – 610 человек скончались, 19 431 выздоровел;

• Хмельницкая область – 127 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 45 551 случай – 828 человек скончались, 42 683 выздоровели;

• Черкасская область – 164 случая за сутки; всего обнаружено 47 168 случаев – 589 человек скончались, 43 213 выздоровели;

• Черновицкая область – 384 случая за сутки; всего выявлено 48 301 случай – 921 пациент скончался, 42 379 выздоровели;

• Черниговская область – 101 случай за сутки; всего подтверждено 34 699 случаев – 700 человек скончались, 30 065 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.