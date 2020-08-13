По состоянию на 13 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья Украины (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1592 человека: из них 88 детей и 92 медика.

Случаи заболевания зафиксированы во всех регионах нашей страны.

Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (209), во Львовской области (166), Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), Черновицкой области (130), Одесской области (114), Ровенской области (92).

За сутки скончались еще 22 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1992 летальных случая. В то же время выздоровели еще 530 пациентов. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 46 тысяч 216 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 86 тысяч 140 человек (в том числе 5983 ребенка и 9492 медика).

За сутки было проведено 36 тысяч 632 тестирования на коронавирус: из них 18 тысяч 984 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии было проведено 1 млн 233 тыс. 925 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3086 случаев; из них 65 летальных; 2346 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 4471 случай; 96 человек скончались, 3288 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1630 случаев; 37 человек скончались, 1152 выздоровели;

• Донецкая область – 1027 случаев; из них 13 летальных; 780 человек выздоровели;

• Житомирская область – 2266 случаев; 49 человек скончались, 1600 выздоровели;

• Закарпатская область – 6009 случаев; 230 человек скончались, 2611 выздоровели;

• Запорожская область – 1010 случаев; из них 23 летальных; 685 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 6177 случаев; 163 человека скончались, 2446 выздоровели;

• Кировоградская область – 733 случая; из них 39 летальный; 657 пациентов выздоровели;

• город Киев – 10 002 случая; 149 человек скончались, 3278 выздоровели;

• Киевская область – 4377 случаев; 72 пациента скончались, 3044 выздоровели;

• Львовская область – 11 474 случая; 314 человек скончались, 3101 выздоровели;

• Луганская область – 170 случаев; из них 1 летальный; 120 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 755 случаев; из них 18 летальных; 495 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 4572 случая; 74 человека скончались, 1507 выздоровели;

• Полтавская область – 516 случаев; из них 15 летальных; 380 человек выздоровели;

• Ровенская область – 7206 случаев; 106 человек скончались, 5454 выздоровели;

• Сумская область – 754 случая; из них 10 летальных; 435 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 3489 случаев; 44 человека скончались, 2277 выздоровели;

• Харьковская область – 5378 случаев; 151 человек скончался, 2583 выздоровели;

• Херсонская область – 286 случаев; из них 5 летальных; 214 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 1468 случаев; 31 пациент скончался, 1053 выздоровели;

• Черновицкая область – 7110 случаев; 232 человека скончались, 5354 выздоровели;

• Черкасская область – 1067 случаев; 37 человек скончались, 792 выздоровели;

• Черниговская область – 1107 случаев; из них 18 летальных; 564 пациента выздоровели.

По состоянию на 13 августа в Украине выявлено 37 тыс. 932 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской (321,5), Закарпатской (252,9) и Ивано-Франковской (261,3) областях.

На стационарном лечении находятся 5511 человек, из них 123 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,3%), Черкасской (3,5%) и Закарпатской (3,8%) областях.