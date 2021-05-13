Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 6 813 людей. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 2 569 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 346 людей. За весь час епідемії померли 47 333 людини.
Одужали за добу 19 507 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 816 тис. 643 пацієнти.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 135 тис. 886 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 89 490 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 756 тис. 402 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 726 випадків за добу; всього виявлено 200 528 випадків – 4883 пацієнта померли, 130 113 одужали;
• Вінницька область – 128 випадків за добу; всього зафіксовано 69 157 випадків – 1592 пацієнта померли, 56 000 одужали;
• Волинська область – 226 випадків за добу; всього підтверджено 59 109 випадків – 1059 людей померли, 53 563 одужали;
• Дніпропетровська область – 553 випадки за добу; всього діагностовано 127 532 випадки – 3662 пацієнта померли, 107 206 одужали;
• Донецька область – 587 випадків за добу; за час епідемії виявлено 85 046 випадків – 1954 пацієнта померли, 71 568 одужали;
• Житомирська область – 118 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 939 випадків – 1680 людей померли, 73 957 одужали;
• Закарпатська область – 104 випадки за добу; всього підтверджено 60 725 випадків – 1553 пацієнта померли, 56 866 одужали;
• Запорізька область – 432 випадки за добу; всього діагностовано 99 223 випадки – 2106 людей померли, 86 403 одужали;
• Івано-Франківська область – 170 випадків за добу; всього виявлено 84 871 випадок – 2013 пацієнтів померли, 80 341 одужали;
• Київська область – 260 випадків за добу; за весь час зафіксовано 121 249 випадків – 2554 пацієнта померли, 108 354 одужали;
• Кіровоградська область – 117 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 19 419 випадків – 728 людей померли, 13 391 одужали;
• Луганська область – 126 випадків за добу; всього діагностовано 24 909 випадків – 817 людей померли, 20 692 одужали;
• Львівська область – 259 випадків за добу; всього виявлено 132 305 випадків – 3424 пацієнта померли, 115 081 одужали;
• Миколаївська область – 244 випадки за добу; всього зафіксовано 65 579 випадків – 1723 пацієнта померли, 61 419 одужали;
• Одеська область – 196 випадків за добу; всього підтверджено 136 833 випадки – 2738 людей померли, 109 679 одужали;
• Полтавська область – 307 випадків за добу; всього діагностовано 74 674 випадки – 1669 людей померли, 66 375 одужали;
• Рівненська область – 459 випадків за добу; за час епідемії виявлено 74 707 випадків – 1105 людей померли, 69 040 одужали;
• Сумська область – 159 випадків за добу; за весь час зафіксовано 74 810 випадків – 1206 людей померли, 69 335 одужали;
• Тернопільська область – 129 випадків за добу; всього діагностовано 67 859 випадків – 1125 людей померли, 61 601 одужали;
• Харківська область – 635 випадків за добу; всього підтверджено 141 750 випадків – 2977 людей померли, 118 427 одужали;
• Херсонська область – 158 випадків за добу; за весь час зафіксовано 32 636 випадків – 974 пацієнта померли, 27 268 одужали;
• Хмельницька область – 232 випадки за добу; всього виявлено 85 923 випадки – 1718 людей померли, 76 480 одужали;
• Черкаська область – 327 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 78 025 випадків – 1138 людей померли, 66 075 одужали;
• Чернівецька область – 74 випадки за добу; всього діагностовано 78 116 випадків – 1706 людей померли, 68 321 одужали;
• Чернігівська область – 87 випадків за добу; всього виявлено 54 962 випадки – 1229 людей померли, 49 088 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 12 травня в Україні було щеплено 20 386 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 901 107 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 12 травня:
• м. Київ – 1 610 щеплень;
• Вінницька область – 715 щеплень;
• Волинська область – 515 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 550 щеплень;
• Донецька область – 996 щеплень;
• Житомирська область – 1 052 щеплення;
• Закарпатська – 681 щеплення;
• Запорізька область – 1 351 щеплення;
• Івано-Франківська область – 906 щеплень;
• Київська область – 869 щеплень;
• Кіровоградська область – 527 щеплень;
• Луганська область – 448 щеплень;
• Львівська область – 1 221 щеплення;
• Миколаївська область – 738 щеплень;
• Одеська область – 1 199 щеплень;
• Полтавська область – 522 щеплення;
• Рівненська область – 676 щеплень;
• Сумська область – 400 щеплень;
• Тернопільська область – 893 щеплення;
• Харківська область – 899 щеплень;
• Херсонська область – 75 щеплень;
• Хмельницька область – 965 щеплень;
• Черкаська область – 549 щеплень;
• Чернівецька область – 477 щеплень;
• Чернігівська область – 552 щеплення.
Вакцинація здійснювалася 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
Станом на 12 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 543 099 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).