По состоянию на 13 октября в Украине вновь подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5133 человека: из них 267 детей, а также 234 медика.

Наибольшее количество новых случаев за сутки выявили: в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341), Днепропетровской области (305), Полтавской области (285), Одесской области (277), Донецкой области (262), Тернопольской области (258), Хмельницкой области (219), Киевской области (216), Сумской области (205), Ивано-Франковской области (201), Житомирской области (197), Черниговской области (191).

За сутки подтверждено еще 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5122 человека. При этом выздоровели за сутки 2152 пациента. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 116 562 пациента.

За все время в Украине было зафиксировано 270 587 случаев COVID-19 (из них заболели 16 879 детей, а также 18 156 медиков).

За сутки было проведено 51 205 тестирований на коронавирус (из них 28 353 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 630 988 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 7726 случаев; 133 человека скончались, 4696 выздоровели;

• Волынская область – 9955 случаев; 207 человек скончались, 5916 выздоровели;

• Днепропетровская область – 9272 случая; 206 человек скончались, 4072 выздоровели;

• Донецкая область – 5961 случай; в том числе 66 летальных; 1163 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 8661 случай; 153 человека скончались, 4917 выздоровели;

• Закарпатская область – 11 042 случая; 323 человека скончались, 5617 выздоровели;

• Запорожская область – 5762 случая; в том числе 88 летальных; 1745 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 15 580 случаев; 364 человека скончались, 7799 выздоровели;

• Кировоградская область – 1355 случаев; в том числе 66 летальных; 979 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 28 090 случаев; 497 человек скончались, 9961 выздоровел;

• Киевская область – 11 525 случаев; 244 человека скончались, 6796 выздоровели;

• Львовская область – 23 129 случаев; 637 человек скончались, 8914 выздоровели;

• Луганская область – 1917 случаев; в том числе 26 летальных; 733 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 4867 случаев; 107 человек скончались, 1313 выздоровели;

• Одесская область – 17 047 случаев; 260 человек скончались, 2791 выздоровел;

• Полтавская область – 4906 случаев; в том числе 78 летальных; 1588 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 14 868 случаев; 191 человек скончался, 11 607 выздоровели;

• Сумская область – 7485 случаев; 97 человек скончались, 2367 выздоровели;

• Тернопольская область – 16 250 случаев; 206 человек скончались, 11 237 выздоровели;

• Харьковская область – 25 625 случаев; 419 человек скончались, 5222 выздоровели;

• Херсонская область – 2024 случая; в том числе 38 летальных; 830 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 9230 случаев; 172 человека скончались, 3835 выздоровели;

• Черновицкая область – 16 649 случаев; 393 человека скончались, 8913 выздоровели;

• Черкасская область – 5849 случаев; в том числе 64 летальных; 2401 пациент выздоровел;

• Черниговская область – 5812 случаев; 87 человек скончались, 1150 выздоровели.