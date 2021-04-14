Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 14 553 людей. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 5 063 людини.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 467 людей. За весь час епідемії померли 38 225 людей.
Одужали за добу 12 384 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 442 тис. 618 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 млн 887 тис. 338 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 134 342 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450).
За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 770 тис. 753 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 457 випадків за добу; всього виявлено 180 066 випадків – 4021 пацієнт помер, 112 534 одужали;
• Вінницька область – 380 випадків за добу; всього зафіксовано 63 721 випадок – 1328 людей померли, 42 640 одужали;
• Волинська область – 374 випадки за добу; всього підтверджено 52 018 випадків – 879 людей померли, 43 601 одужали;
• Дніпропетровська область – 606 випадків за добу; за весь час діагностовано 106 178 випадків – 2745 людей померли, 81 270 одужали;
• Донецька область – 837 випадків за добу; всього виявлено 69 007 випадків – 1464 пацієнти померли, 53 426 одужали;
• Житомирська область – 392 випадки за добу; всього зафіксовано 78 856 випадків – 1411 пацієнтів померли, 58 260 одужали;
• Закарпатська область – 157 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 57 944 випадки – 1451 пацієнт помер, 47 266 одужали;
• Запорізька область – 876 випадків за добу; за весь час діагностовано 86 939 випадків – 1626 людей померли, 71 009 одужали;
• Івано-Франківська область – 162 випадки за добу; всього виявлено 82 058 випадків – 1864 пацієнти померли, 71 985 одужали;
• Київська область – 845 випадків за добу; всього зафіксовано 108 384 випадки – 1971 пацієнт помер, 84 800 одужали;
• Кіровоградська область – 120 випадків за добу; всього підтверджено 15 319 випадків – 533 пацієнти померли, 9905 одужали;
• Луганська область – 321 випадок за добу; всього діагностовано 20 113 випадків – 595 людей померли, 16 245 одужали;
• Львівська область – 963 випадки за добу; за час епідемії виявлено 119 540 випадків – 2933 людини померли, 87 399 одужали;
• Миколаївська область – 422 випадки за добу; за весь час зафіксовано 57 228 випадків – 1346 людей померли, 45 149 одужали;
• Одеська область – 906 випадків за добу; всього підтверджено 122 568 випадків – 2154 пацієнти померли, 87 837 одужали;
• Полтавська область – 900 випадків за добу; всього діагностовано 63 412 випадків – 1333 пацієнти померли, 51 801 одужав;
• Рівненська область – 616 випадків за добу; за час епідемії виявлено 64 779 випадків – 883 пацієнти померли, 55 167 одужали;
• Сумська область – 463 випадки за добу; за весь час зафіксовано 66 272 випадки – 945 людей померли, 54 269 одужали;
• Тернопільська область – 469 випадків за добу; всього підтверджено 61 491 випадок – 953 пацієнти померли, 50 045 одужали;
• Харківська область – 1 255 випадків за добу; всього діагностовано 119 918 випадків – 2283 пацієнти померли, 93 315 одужали;
• Херсонська область – 208 випадків за добу; всього виявлено 27 704 випадки – 771 пацієнт помер, 22 448 одужали;
• Хмельницька область – 854 випадки за добу; всього зафіксовано 75 392 випадки – 1378 людей померли, 58 122 одужали;
• Черкаська область – 581 випадок за добу; за весь час підтверджено 66 268 випадків – 853 пацієнти померли, 53 348 одужали;
• Чернівецька область – 204 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 74 303 випадки – 1530 людей померли, 54 257 одужали;
• Чернігівська область – 185 випадків за добу; всього виявлено 47 860 випадків – 975 людей померли, 36 520 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 13 квітня в Україні було щеплено 15 152 людини.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 403 553 людини.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 13 квітня:
• м. Київ – 1 970 щеплень;
• Вінницька область – 210 щеплень;
• Волинська область – 470 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 710 щеплень;
• Донецька область – 470 щеплень;
• Житомирська область – 620 щеплень;
• Закарпатська область – 470 щеплень;
• Запорізька область – 670 щеплень;
• Івано-Франківська область – 487 щеплень;
• Київська область – 0 щеплень;
• Кіровоградська область – 350 щеплень;
• Луганська область – 330 щеплень;
• Львівська область – 2 670 щеплень;
• Миколаївська область – 450 щеплень;
• Одеська область – 650 щеплень;
• Полтавська область – 490 щеплень;
• Рівненська область – 370 щеплень;
• Сумська область – 270 щеплень;
• Тернопільська область – 600 щеплень;
• Харківська область – 390 щеплень;
• Херсонська область – 280 щеплень;
• Хмельницька область – 640 щеплень;
• Черкаська область – 0 щеплень;
• Чернівецька область – 310 щеплень;
• Чернігівська область – 275 щеплень.
Вакцинацію здійснювали 108 мобільних бригад з імунізації та 658 пунктів щеплення.
Станом на 13 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 449 960 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.