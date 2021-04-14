Станом на 14 квітня в Україні підтверджено понад 14,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на дві тисячі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 14 553 людей. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 5 063 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 467 людей. За весь час епідемії померли 38 225 людей. Одужали за добу 12 384 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 442 тис. 618 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 887 тис. 338 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 134 342 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 770 тис. 753 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 457 випадків за добу; всього виявлено 180 066 випадків – 4021 пацієнт помер, 112 534 одужали;

• Вінницька область – 380 випадків за добу; всього зафіксовано 63 721 випадок – 1328 людей померли, 42 640 одужали;

• Волинська область – 374 випадки за добу; всього підтверджено 52 018 випадків – 879 людей померли, 43 601 одужали;

• Дніпропетровська область – 606 випадків за добу; за весь час діагностовано 106 178 випадків – 2745 людей померли, 81 270 одужали;

• Донецька область – 837 випадків за добу; всього виявлено 69 007 випадків – 1464 пацієнти померли, 53 426 одужали;

• Житомирська область – 392 випадки за добу; всього зафіксовано 78 856 випадків – 1411 пацієнтів померли, 58 260 одужали;

• Закарпатська область – 157 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 57 944 випадки – 1451 пацієнт помер, 47 266 одужали;

• Запорізька область – 876 випадків за добу; за весь час діагностовано 86 939 випадків – 1626 людей померли, 71 009 одужали;

• Івано-Франківська область – 162 випадки за добу; всього виявлено 82 058 випадків – 1864 пацієнти померли, 71 985 одужали;

• Київська область – 845 випадків за добу; всього зафіксовано 108 384 випадки – 1971 пацієнт помер, 84 800 одужали;

• Кіровоградська область – 120 випадків за добу; всього підтверджено 15 319 випадків – 533 пацієнти померли, 9905 одужали;

• Луганська область – 321 випадок за добу; всього діагностовано 20 113 випадків – 595 людей померли, 16 245 одужали;

• Львівська область – 963 випадки за добу; за час епідемії виявлено 119 540 випадків – 2933 людини померли, 87 399 одужали;

• Миколаївська область – 422 випадки за добу; за весь час зафіксовано 57 228 випадків – 1346 людей померли, 45 149 одужали;

• Одеська область – 906 випадків за добу; всього підтверджено 122 568 випадків – 2154 пацієнти померли, 87 837 одужали;

• Полтавська область – 900 випадків за добу; всього діагностовано 63 412 випадків – 1333 пацієнти померли, 51 801 одужав;

• Рівненська область – 616 випадків за добу; за час епідемії виявлено 64 779 випадків – 883 пацієнти померли, 55 167 одужали;

• Сумська область – 463 випадки за добу; за весь час зафіксовано 66 272 випадки – 945 людей померли, 54 269 одужали;

• Тернопільська область – 469 випадків за добу; всього підтверджено 61 491 випадок – 953 пацієнти померли, 50 045 одужали;

• Харківська область – 1 255 випадків за добу; всього діагностовано 119 918 випадків – 2283 пацієнти померли, 93 315 одужали;

• Херсонська область – 208 випадків за добу; всього виявлено 27 704 випадки – 771 пацієнт помер, 22 448 одужали;

• Хмельницька область – 854 випадки за добу; всього зафіксовано 75 392 випадки – 1378 людей померли, 58 122 одужали;

• Черкаська область – 581 випадок за добу; за весь час підтверджено 66 268 випадків – 853 пацієнти померли, 53 348 одужали;

• Чернівецька область – 204 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 74 303 випадки – 1530 людей померли, 54 257 одужали;

• Чернігівська область – 185 випадків за добу; всього виявлено 47 860 випадків – 975 людей померли, 36 520 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 13 квітня в Україні було щеплено 15 152 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 403 553 людини.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 13 квітня:

• м. Київ – 1 970 щеплень;

• Вінницька область – 210 щеплень;

• Волинська область – 470 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 710 щеплень;

• Донецька область – 470 щеплень;

• Житомирська область – 620 щеплень;

• Закарпатська область – 470 щеплень;

• Запорізька область – 670 щеплень;

• Івано-Франківська область – 487 щеплень;

• Київська область – 0 щеплень;

• Кіровоградська область – 350 щеплень;

• Луганська область – 330 щеплень;

• Львівська область – 2 670 щеплень;

• Миколаївська область – 450 щеплень;

• Одеська область – 650 щеплень;

• Полтавська область – 490 щеплень;

• Рівненська область – 370 щеплень;

• Сумська область – 270 щеплень;

• Тернопільська область – 600 щеплень;

• Харківська область – 390 щеплень;

• Херсонська область – 280 щеплень;

• Хмельницька область – 640 щеплень;

• Черкаська область – 0 щеплень;

• Чернівецька область – 310 щеплень;

• Чернігівська область – 275 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 108 мобільних бригад з імунізації та 658 пунктів щеплення.

Станом на 13 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 449 960 людей.