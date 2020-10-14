По состоянию на 14 октября в Украине подтвердили почти 5,6 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5590 человек: из них 282 ребенка, а также 252 медика.

Наибольшее количество случаев за сутки выявили: в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской области (342), Одесской области (302), Донецкой области (286), Хмельницкой области (261), Тернопольской области (228), Сумской области (227), Киевской области (226), Черниговской области (226), Житомирской области (200).

За сутки зафиксировано 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5229 человек. При этом выздоровели за сутки 2137 пациентов. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 118 699 пациентов.

За все время в Украине было зафиксировано 276 177 случаев коронавируса (в том числе заболели 17 161 ребенок и 18 408 медиков).

За сутки было сделано 63 079 тестирований на коронавирус (из них – 34 166 методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего проведено 2 665 154 ПЦР-тестирований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 7845 случаев; 137 человек скончались, 4785 выздоровели;

• Волынская область – 10 140 случаев; 211 человек скончались, 6125 выздоровели;

• Днепропетровская область – 9614 случаев; 215 человек скончались, 4081 выздоровели;

• Донецкая область – 6247 случаев; в том числе 66 летальных; 1163 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 8861 случай; 157 человек скончались, 5075 выздоровели;

• Закарпатская область – 11 169 случаев; 326 человек скончались, 5617 выздоровели;

• Запорожская область – 5900 случаев; в том числе 88 летальных; 1767 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 15 765 случаев; 367 человек скончались, 8001 выздоровели;

• Кировоградская область – 1396 случаев; в том числе 66 летальных; 989 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 28 512 случаев; 518 человек скончались, 10 229 выздоровели;

• Киевская область – 11 751 случай; 252 человека скончались, 6867 выздоровели;

• Львовская область – 23 474 случая; 649 человек скончались, 8989 выздоровели;

• Луганская область – 2015 случаев; в том числе 28 летальных; 737 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 5052 случая; 109 человек скончались, 1332 выздоровели;

• Одесская область – 17 349 случаев; 265 человек скончались, 2853 выздоровели;

• Полтавская область – 5093 случая; в том числе 86 летальных; 1695 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 15 026 случаев; 192 человека скончались, 11 813 выздоровели;

• Сумская область – 7712 случаев; 101 человек скончались, 2506 выздоровели;

• Тернопольская область – 16 478 случаев; 209 человек скончались, 11 385 выздоровели;

• Харьковская область – 26 262 случая; 427 человек скончались, 5279 выздоровели;

• Херсонская область – 2112 случаев; в том числе 40 летальных; 862 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 9491 случай; 172 человека скончались, 3965 выздоровели;

• Черновицкая область – 16 828 случаев; 395 человек скончались, 8987 выздоровели;

• Черкасская область – 6047 случаев; в том числе 66 летальных; 2424 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 6038 случаев; 87 человек скончались, 1173 выздоровели.