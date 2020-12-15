По состоянию на 15 декабря в Украине подтверждено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом зафиксировано рекордное количество выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 8 416 человек: из них 412 детей и 447 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

В течение суток скончались 233 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 15 480 человек. Выздоровели за сутки 16 150 пациентов, что является рекордным показателем. С начала эпидемии коронавирус преодолели 522 868 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 909 082 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 55 856 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 31 963, а методом ИФА – 23 893).

За все время было проведено 5 млн 084 тыс. 649 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 93 302 случая; 1610 человек скончались, 29 550 выздоровели;

• Винницкая область – 19 977 случаев; 342 пациента скончались, 12 057 выздоровели;

• Волынская область – 28 527 случаев; 474 человека скончались, 21 585 выздоровели;

• Днепропетровская область – 49 961 случай; 1155 человек скончались, 36 272 выздоровели;

• Донецкая область – 30 062 случая; 617 пациентов скончались, 19 618 выздоровели;

• Житомирская область – 34 511 случаев; 577 человек скончались, 25 772 выздоровели;

• Закарпатская область – 26 281 случай; 588 человек скончались, 19 492 выздоровели;

• Запорожская область – 43 034 случая; 396 человек скончались, 12 225 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 40 875 случаев; 744 человека скончались, 16 914 выздоровели;

• Киевская область – 49 335 случаев; 834 человека скончались, 20 884 выздоровели;

• Кировоградская область – 7273 случая; 207 пациентов скончались, 2938 выздоровели;

• Луганская область – 7987 случаев; 216 человек скончались, 5814 выздоровели;

• Львовская область – 54 233 случая; 1542 человека скончались, 39 179 выздоровели;

• Николаевская область – 24 404 случая; 400 человек скончались, 10 935 выздоровели;

• Одесская область – 59 113 случаев; 815 человек скончались, 21 639 выздоровели;

• Полтавская область – 30 025 случаев; 621 пациент скончался, 20 107 выздоровели;

• Ровенская область – 36 599 случаев; 454 человека скончались, 30 779 выздоровели;

• Сумская область – 36 098 случаев; 459 человек скончались, 25 163 выздоровели;

• Тернопольская область – 31 374 случая; 427 человек скончались, 26 300 выздоровели;

• Харьковская область – 62 708 случаев; 913 человек скончались, 47 340 выздоровели;

• Херсонская область – 14 346 случаев; 318 человек скончались, 6143 выздоровели;

• Хмельницкая область – 34 919 случаев; 544 человека скончались, 25 906 выздоровели;

• Черкасская область – 32 272 случая; 278 человек скончались, 14 438 выздоровели;

• Черновицкая область – 37 080 случаев; 713 человек скончались, 22 198 выздоровели;

• Черниговская область – 24 786 случаев; 236 человек скончались, 9620 выздоровели.