Станом на 15 травня в Україні підтверджено понад 6,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6 796 людей. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 2197 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 322 пацієнта. За весь час епідемії померли 47 942 людини. Одужали за добу 17 202 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 849 тис. 803 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 150 тис. 244 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 76 496 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 824 тис. 399 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 544 випадки за добу; всього виявлено 201 753 випадки – 4919 людей померли, 131 998 одужали;

• Вінницька область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 69 424 випадки – 1611 людей померли, 57 261 одужали;

• Волинська область – 206 випадків за добу; всього підтверджено 59 543 випадки – 1073 пацієнти померли, 54 337 одужали;

• Дніпропетровська область – 518 випадків за добу; всього діагностовано 128 537 випадків – 3733 пацієнта померли, 109 392 одужали;

• Донецька область – 480 випадків за добу; за час епідемії виявлено 85 971 випадок – 2026 людей померли, 73 417 одужали;

• Житомирська область – 140 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 290 випадків – 1686 людей померли, 76 304 одужали;

• Закарпатська область – 97 випадків за добу; всього підтверджено 60 927 випадків – 1558 людей померли, 57 247 одужали;

• Запорізька область – 342 випадки за добу; всього діагностовано 99 866 випадків – 2144 пацієнти померли, 88 783 одужали;

• Івано-Франківська область – 115 випадків за добу; всього виявлено 85 172 випадки – 2024 пацієнти померли, 80 837 одужали;

• Київська область – 318 випадків за добу; всього зафіксовано 121 868 випадків – 2576 людей померли, 110 534 одужали;

• Кіровоградська область – 95 випадків за добу; за весь час підтверджено 19 641 випадок – 740 людей померли, 13 678 одужали;

• Луганська область – 159 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 25 254 випадки – 828 людей померли, 21 334 одужали;

• Львівська область – 432 випадки за добу; всього виявлено 133 087 випадків – 3458 людей померли, 116 904 одужали;

• Миколаївська область – 212 випадків за добу; всього зафіксовано 66 076 випадків – 1737 людей померли, 61 985 одужали;

• Одеська область – 351 випадок за добу; всього підтверджено 137 552 випадки – 2785 людей померли, 111 737 одужали;

• Полтавська область – 298 випадків за добу; всього діагностовано 75 297 випадків – 1690 людей померли, 67 981 одужали;

• Рівненська область – 353 випадки за добу; за час епідемії виявлено 75 417 випадків – 1119 людей померли, 70 436 одужали;

• Сумська область – 190 випадків за добу; за весь час зафіксовано 75 249 випадків – 1222 пацієнти померли, 70 089 одужали;

• Тернопільська область – 153 випадки за добу; всього підтверджено 68 212 випадків – 1134 пацієнти померли, 62 226 одужали;

• Харківська область – 630 випадків за добу; всього діагностовано 143 045 випадків – 3018 людей померли, 120 573 одужали;

• Херсонська область – 186 випадків за добу; всього виявлено 33 072 випадки – 1004 пацієнти померли, 27 734 одужали;

• Хмельницька область – 192 випадки за добу; всього зафіксовано 86 449 випадків – 1736 людей померли, 77 672 одужали;

• Черкаська область – 345 випадків за добу; всього підтверджено 78 819 випадків – 1159 людей померли, 67 407 одужали;

• Чернівецька область – 88 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 299 випадків – 1718 людей померли, 69 781 одужали;

• Чернігівська область – 211 випадків за добу; за час епідемії виявлено 55 424 випадки – 1244 пацієнти померли, 50 156 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 14 травня в Україні було щеплено 23 638 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 936 499 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 14 травня:

м. Київ – 1 652 щеплення;

Вінницька область – 894 щеплення;

Волинська область – 742 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 817 щеплень;

Донецька область – 1 174 щеплення;

Житомирська область – 926 щеплень;

Закарпатська область – 1 085 щеплень;

Запорізька область – 1 021 щеплення;

Івано-Франківська область – 1 378 щеплень;

Київська область – 678 щеплень;

Кіровоградська область – 488 щеплень;

Луганська область – 593 щеплення;

Львівська область – 2 026 щеплень;

Миколаївська область – 617 щеплень;

Одеська область – 1 364 щеплення;

Полтавська область – 1 512 щеплень;

Рівненська область – 874 щеплення;

Сумська область – 339 щеплень;

Тернопільська область – 688 щеплень;

Харківська область – 620 щеплень;

Херсонська область – 511 щеплень;

Хмельницька область – 1 038 щеплень;

Черкаська область – 417 щеплень;

Чернівецька область – 590 щеплень;

Чернігівська область – 594 щеплення.

Вакцинація здійснювалася 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

Станом на 14 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 553 415 людей.