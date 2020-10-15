По состоянию на 15 октября в Украине вновь подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5062 человека: в том числе 275 детей, а также 199 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271), Житомирской области (269), Донецкой области (244), Киевской области (227), Тернопольской области (222), Днепропетровской области (220).

За сутки зафиксировано 73 летальных случая. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5302 человека. При этом выздоровел за сутки 951 пациент. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 119 650 пациентов.

За все время в Украине было зафиксировано 281 239 случаев коронавируса (заболели, в частности, 17 436 детей, а также 18 607 медиков).

За сутки было сделано 38 491 тестирование на коронавирус (из них 30 334 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего было проведено 2 695 488 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 7941 случай; 138 человек скончались, 4859 выздоровели;

• Волынская область – 10 320 случаев; 213 человек скончались, 6125 выздоровели;

• Днепропетровская область – 9834 случая; 215 человек скончались, 4187 выздоровели;

• Донецкая область – 6491 случай; в том числе 66 летальных; 1169 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 9130 случаев; 161 человек скончался, 5075 выздоровели;

• Закарпатская область – 11 305 случаев; 326 человек скончались, 5654 выздоровели;

• Запорожская область – 6012 случаев; в том числе 95 летальных; 1767 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 15 955 случаев; 371 человек скончался, 8037 выздоровели;

• Кировоградская область – 1440 случаев; в том числе 67 летальных; 999 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 28 957 случаев; 535 человек скончались, 10 286 выздоровели;

• Киевская область – 11 978 случаев; 257 человек скончались, 6915 выздоровели;

• Львовская область – 23 806 случаев; 660 человек скончались, 9010 выздоровели;

• Луганская область – 2125 случаев; в том числе 29 летальных; 737 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 5207 случаев; 110 человек скончались, 1352 выздоровели;

• Одесская область – 17 511 случаев; 265 человек скончались, 2853 выздоровели;

• Полтавская область – 5226 случаев; в том числе 89 летальных; 1695 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 15 186 случаев; 193 человека скончались, 11 830 выздоровели;

• Сумская область – 7983 случая; 104 человека скончались, 2562 выздоровели;

• Тернопольская область – 16 700 случаев; 211 человек скончались, 11 499 выздоровели;

• Харьковская область – 26 913 случаев; 430 человек скончались, 5389 выздоровели;

• Херсонская область – 2195 случаев; в том числе 42 летальных; 862 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 9684 случая; 174 человека скончались, 4010 выздоровели;

• Черновицкая область – 17004 случая; 396 человек скончались, 9076 выздоровели;

• Черкасская область – 6157 случаев; в том числе 68 летальных; 2529 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 6179 случаев; 87 человек скончались, 1173 выздоровели.